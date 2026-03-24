Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsaları İyimser Seyir İzliyor

24.03.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki çatışmaların sona erebileceği beklentisiyle Asya borsaları yükselişte.

Asya borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların bitebileceğine yönelik iyimser beklentilerle pozitif bir seyir izlerken, bölgedeki haber akışı yakından takip edilmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Orta Doğu'da yakın zamanda barış sağlanabileceğine işaret eden açıklamaları piyasalara nefes aldırsa da İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısını yeniden yükseltti.

Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması için tanıdığı 48 saatlik süre dün akşam itibarıyla sonlandı. Trump, ABD Savunma Bakanlığı'na, İran'daki enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini duyurdu.

Söz konusu haber akışıyla Asya piyasalarında pozitif bir görünüm öne çıktı.

Güney Kore'de yarı iletken hisseleri güç kazandı

Bölge genelinde teknoloji hisselerinde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Güney Kore tarafında yarı iletken hisselerinde ralli yaşanıyor.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçıları SK Hynix'in hisseleri yüzde 5,7, LG Electonics'in hisseleri yüzde 4,2 ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2 artış kaydetti. Japonya tarafında da enerji arzının devamlılığına ilişkin iyimserlikle risk iştahı arttı. Ülke endeksinde teknoloji, kimya ve elektronik hisselerinde yükseliş endeksin yönü üzerinde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da enflasyon yıllık bazda 1,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede çekirdek enflasyonda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yıllık yüzde 2 olan hedefinin altına düştü. Söz konusu veriler de piyasalarda risk iştahının artmasında etkili oldu.

Buna ek olarak Japonya'da imalat sanayi PMI 51,4, hizmet sektörü PMI 52,8 ve bileşik PMI 52,5 ile önceki aya göre yavaşlama gösterdi.

Çin, petrol fiyatlarındaki artışa karşı akaryakıt fiyatlarına müdahale etti

Çin, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin uluslararası petrol fiyatlarında yol açtığı ani artış nedeniyle benzin ve motorinin perakende satış fiyatlarında düzenlemeye gitti.

Ülkenin ana ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan (NDRC) yapılan açıklamada, benzinin ton fiyatına 1160 yuan (168,5 dolar) ve motorinin ton fiyatına 1115 yuan (162 dolar) zam yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, normal uluslararası fiyatlara göre benzinin tonuna 2 bin 205 yuan (320,4 dolar) ve motorinin tonuna 2 bin 120 yuan (308,1 dolar) yapılması gereken zammın, fiyat kontrolü sayesinde piyasaya daha düşük yansıtıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu adım, ülkede akaryakıt fiyat rejiminin uygulandığı 2013'ten bu yana fiyatlara yapılan ilk olağanüstü müdahale oldu.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 yükselişle 5.554 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 artışla 52.320 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 değer kazancıyla 3.878 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 2,3 primle 24.952 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 73.557 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:01:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Asya Borsaları İyimser Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.