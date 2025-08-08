Asya Borsaları: Japonya Pozitif Ayrıştı - Son Dakika
Ekonomi

Asya Borsaları: Japonya Pozitif Ayrıştı

08.08.2025 10:06
Asya borsalarında belirsizlikler etkili olurken, Japonya borsası tarife indirim beklentisiyle arttı.

Asya borsaları, ABD'nin gümrük tarifelerinin yürürlüğe girmesinin olası etkilerine ilişkin belirsizlikler ve devam eden jeopolitik riskler nedeniyle satış ağırlıklı seyrederken, Japonya piyasaları tarifelerin düşürülebileceği beklentisiyle pozitif ayrıştı.

Bölge piyasalarında, Japonya'nın ABD ile yürüttüğü ticaret görüşmelerine ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor.

Japonya tarife başmüzakerecisi Ryosei Akazawa'nın, Washington'da ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile yaptığı görüşmelere ilişkin, Japonya Dışişleri Bakanlığınca bilgilendirme metni yayımlandı.

Metinde, tarafların, Japonya ile ABD arasında yakın zamanda varılan anlaşma kapsamında iki ülke yararına olacak girişimlerin istikrarlı şekilde uygulanmasının önemini bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Bilgilendirme metninde, Akazawa'nın, ABD'ye, karşılıklılık esaslı tarifelere yönelik kararnameyi en kısa sürede revize etme ve otomobil ile otomobil parçalarına uygulanan tarifeleri düşürmeye yönelik kararname yayımlama çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) geçen hafta gerçekleştirilen para politikası toplantısının özetini yayımladı.

Özette, Japonya ekonomisinin, bazı alanlarda zayıflıklar görülse de ılımlı şekilde toparlandığı aktarıldı. Ticaret ve diğer politika uygulamalarının her bir ülkede yarattığı etkiler nedeniyle, Japonya'nın ekonomik büyümesinin ılımlı seyretmesinin beklendiği bildirilen özette, sonrasında, küresel ekonomilerin yeniden ılımlı bir büyüme patikasına dönmesiyle Japonya'nın büyüme hızının artmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

ABD'nin tarife politikasının etkilerinin değerlendirilebilmesi için en az 2 ila 3 aylık süreye daha ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen özette, ABD ekonomisinin beklenenden daha az etkilenmesi durumunda, Japonya ekonomisine yönelik aşağı yönlü etkilerin asgari düzeyde kalabileceği vurgulandı.

Özette, bu durumda, BoJ'un mevcut "bekle-gör" tutumundan çıkmasının, bu yıl sonu itibarıyla mümkün olabileceği belirtildi.

ABD ile Japonya arasındaki ticaret geriliminin azalacağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle Japonya borsası pozitif seyretti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da, hazirana ilişkin hane halkı harcamaları yavaşlama gösterdi. Ülkede hane halkı harcamaları haziranda yıllık bazda yüzde 1,3 ile beklentilerin altında artarken, aylık bazda ise yüzde 5,2 azaldı. Aylık gerileme piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde ülkede cari fazla 1 trilyon 348 milyar yen ile beklentilerin altında açıklandı.

Analistler, Japonya'da hane halkı harcamalarındaki azalışın, BoJ'a politikalarını uygularken daha fazla alan sağlayabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,91 artışla 41.843,00 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,55 azalışla 3.210,01 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.636 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 24.848 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 azalışla 80.093 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

