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Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

ABD Merkez Bankası'nın agresif faiz indirimi düşüncesinin erken olduğunu vurgulaması, Asya piyasalarında risk iştahını azaltırken, dikkatler Japonya Merkez Bankası'nın toplantısına çevrildi. BoJ'un negatif faiz politikasının son bulabileceği beklentisiyle analistler, toplantıda normalleşme adımlarının sinyallerinin verilebileceğini belirtti. Asya borsalarında Kospi endeksi artış gösterirken, Şanghay bileşik endeksi değer kaybetti. Nikkei 225 endeksi düşüşle tamamlanırken, Sensex endeksi artış gösteriyor ve Hang Seng endeksi ise azalışla seyrediyor.

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor
18.12.2023 - 09:49,  Güncelleme: 09:52
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Asya borsaları karışık seyir izledi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulaması, risk iştahını törpülerken Asya piyasalarında dikkatler bugün başlayıp yarın bitecek olan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası toplantısına çevrildi.

Analistler, BoJ'un negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olma özelliğinin yakında son bulabileceğinin beklendiğini kaydederek, bankanın politika değişikliği için acelesinin bulunmadığını ancak bu toplantıda normalleşme adımlarının ilk sinyallerini verebileceğini belirtti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,11 artışla 2.566 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 2.930 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,64 düşüşle günü 32.758 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 71.530 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalışla 16.640 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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