Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Küresel pay piyasaları, Fed'in faiz indirimine yönelik iyimserlikle pozitif bir seyir izlerken, Asya borsaları ise karışık bir performans sergiliyor. Japonya'da dış ticaret açığının beklentilerin altında kalması ve Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın politika faizini sabit tutması, bölge pay piyasalarının negatif ayrışmasına neden oldu. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle, Kospi endeksi ise bir önceki kapanışın hemen altında günü tamamladı.

22.05.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlerken bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerden Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün Japonya'da açıklanan verilere göre dış ticaret açığının 462,5 milyar yen ile beklentilerin altında kalmasının yanı sıra yıllık ihracat ve ithalatın yüzde 8,3 artışla öngörüleri karşılayamamasının ülke borsalarının bölge pay piyasalarından negatif ayrışmasında etkili olduğunu söyledi.

Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası, politika faizinin beklenenden daha yüksek seviyelerde kısıtlayıcı kalması gerekebileceğinin sinyalini vererek, üst üste yedinci toplantısında da politika faizini yüzde 5,50'de sabit tuttu.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 38.618 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın hemen altında 2.723 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yatay seyirle 3.157 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.210 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 74.066 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Yeni Zelanda, Japonya, Fed, Borsa, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
01:00 52 sayfalık ’’Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’’ yürürlüğe girdi Yetki Cumhurbaşkanı’nda 52 sayfalık ''Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği'' yürürlüğe girdi! Yetki Cumhurbaşkanı'nda
23:08 ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a Senato’da “Gazze kasabı“ protestosu ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a Senato'da "Gazze kasabı" protestosu
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
08:29 Ecem Erkek’ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show’a geri dönüyor Ecem Erkek'ten sonra Onur Buldu da Güldür Güldür Show'a geri dönüyor
08:00 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın kızları dünyaya geldi Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi
02:25 Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı Kazara kendisini vurarak öldürdü Eski nişanlısını öldürüp kaçmıştı! Kazara kendisini vurarak öldürdü
23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:35 Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant’ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak Norveç, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant'ı tutuklama emri çıkması halinde tutuklayacak
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 10:10:01. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement