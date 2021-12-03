Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının yayılımının sürmesi ve bu paralelde ülkelerin tedbirleri sıkılaştırması, ekonomik büyümeye yönelik kaygıların her geçen gün artmasına neden oluyor. Enflasyondaki yükselişin beklenenden uzun süreceğine dair görüş birliğinin bulunduğu bir ortamda para politikası yapıcılarından mali teşviklerin daha hızlı sonlandırılabileceğine işaret eden açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Büyüme ve enflasyon kaygılarının birlikte güçlendiği ortamda para politikalarının gidişatına ilişkin beklentilerini makroekonomik verilerle şekillendiren yatırımcıların odağında, bugün ABD'nin istihdam raporunda yer alan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri bulunuyor.

Söz konusu veriler öncesinde artan vaka sayısı karşısında Japonya başta olmak üzere Asya'da sıkılaştırılan tedbirler pay piyasalarında dalgalanmalara neden olurken, Çinli teknoloji hisselerine gelen sert satışlar Hong Kong borsasını baskıladı.

Öte yandan bugün Çinli araç paylaşım uygulaması Didi Global Inc'in, ABD borsalarından çekilmek için hazırlıklara başladığı, şirketin Hong Kong piyasasında hisse satışı için de çalışmalar yürüteceği bildirildi.

Veri tarafında da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda önceki aya kıyasla Japonya'da 2,3 puan artışla 53'e yükseldi, Çin'de ise 1,7 puan azalışla 52,1'e geriledi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,94 artarak 3.607 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,78 yükselerek 2.968 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi ise yüzde 0,22 değer kazanarak 7.241 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 kazançla 28.030 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2'lik artışla 113,4 seviyesine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,79 düşüşle 57.999 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,57 gerilemeyle 23.647 puanda seyrediyor.