Asya Borsaları Moody's Etkisiyle Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsaları Moody's Etkisiyle Negatif Seyir İzliyor

Moody's'in ABD'yi not indirimine sokmasıyla Asya borsaları negatif yönde etkileniyor.

19.05.2025 10:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in ABD'nin kredi notunu "Aaa"dan "Aa1"e düşürmesinin ardından küresel risk algısının yükselmesiyle negatif bir seyir izleniyor.

Moody's'ten yapılan açıklamada, not indiriminin, 10 yıldan uzun süredir kamu borcu ve faiz ödeme oranlarının benzer derecelendirmeye sahip ülkelere kıyasla önemli ölçüde yüksek seviyelere çıkmasını yansıttığı aktarılmıştı.

Öte yandan, ABD yönetiminin korumacı ticaret politikaları kapsamında yürürlüğe koyduğu gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri 90 gün boyunca indirme konusunda anlaşma sağlaması piyasalarda bir süredir hissedilen stresi azaltmasına rağmen, tarifelerin düşük de olsa uygulanacak olması ve gelecek dönemde olası yeni restleşmelerin yaşanabileceğine dair soru işaretleri varlığını koruyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de perakende satışlar nisan ayında yıllık bazda yüzde 5,1 artarken, söz konusu veri beklentileri karşılayamadı. Sanayi üretimindeki artış, yıllık olarak mart ayındaki yüzde 7,7 seviyesinden yüzde 6,1'e gerilemesine karşın piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Konut fiyatları ise nisan ayında da düşüşünü sürdürerek yüzde 4 değer kaybetti. Aynı döneme ilişkin işsizlik oranı yüzde 5,1 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler verilerden alınan sinyallerle Çin ekonomisinde zayıf iç talebin devam ettiğini belirterek, gayrimenkul fiyatlarındaki durdurulamayan düşüşün de ülke ekonomisindeki ana risklerden olmaya devam ettiğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 37.473, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalışla 2.603 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.368 puandan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 23.315 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının hemen altında 82.325 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Moody's Etkisiyle Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye e-ticareti mercek altına aldı 37 milyarlık vergi kaçağı Maliye e-ticareti mercek altına aldı! 37 milyarlık vergi kaçağı
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
Bakan Şimşek’i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum Bakan Şimşek'i küplere bindiren haber: Ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum
Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler Tartıştıkları kişiyi kaldırım taşı ve sopalarla dövdüler
Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı Yöresel ürünler satan lokantada başlayan yangın 20 iş yerine sıçradı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor Ali Koç’a tek bir çağrı yapacak Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı Papa 14. Leo Balıkçı yüzüğü taktı, resmen göreve başladı
Fenerbahçe’den Ali Koç’un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama Fenerbahçe'den Ali Koç'un dernek ziyareti hakkında yeni açıklama
Ali Koç tarih verdi Fenerbahçe seçime gidiyor Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı

11:30
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
10:27
Türkiye ve ABD’nin Suriye toplantısı yarın
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın
10:20
Atatürk’ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı
09:58
Türkiye’yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak
18:03
Zelenski, ABD’li isimlerle görüştü Dikkat çeken mesaj
Zelenski, ABD'li isimlerle görüştü! Dikkat çeken mesaj
17:42
RAMS Park’ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı
17:34
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
17:23
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
17:18
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi
Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
16:55
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
16:34
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı
İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 11:41:29. #7.13#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Moody's Etkisiyle Negatif Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.