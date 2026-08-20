Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika
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Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor

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ABD'nin tahvil geri alım operasyonları ve teknoloji hisselerindeki artış Asya borsalarını yükseltti.

Asya borsaları, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması ve teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor.

Asya tarafı da bu gelişmelerle pozitif seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,89 artışla 6.852 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,46 değer kazancıyla 65.278 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.902 puana yükselirken Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 25.812 puana çıktı. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 77.438 puan seviyesinde bulunuyor.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in, yapay zeka harcamalarının sürdürülebilirliği konusunda endişelenen yatırımcıları yatıştırmak amacıyla yaklaşık 29 milyar dolar tutarında hisse geri alımı yapacağını açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 15,1 arttı.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), ülkede iç talebin yeniden zayıfladığına dair işaretlere rağmen para politikası yapıcılarının daha fazla parasal gevşemeden kaçınmasıyla ağustos ayında gösterge niteliğindeki 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,50'de sabit bıraktı.

Banka, Mayıs 2025'ten bu yana kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

Diğer taraftan Japonya'da temmuz ayına ilişkin dış ticaret açığı 634,5 milyar yenle beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede temmuzda ihracat yıllık bazda yüzde 23,2, ithalat yüzde 27,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Asya tarafında da tahvil piyasasındaki satış baskısının azaldığı görülürken Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan azalışla yüzde 2,83'e indi.

ABD Başkanı??????? Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceğini açıkladı

Piyasalar jeopolitik taraftaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde inşası devam eden helikopter pistini basın mensuplarına gösterdikten sonra gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, Güney Kore ile ortak askeri tatbikatları azaltma kararına ilişkin soru üzerine, Kuzey Kore ile iyi ilişkilere sahip olduklarını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi anlaştığını vurgulayan ABD Başkanı, bu yılın sonlarına doğru Kim ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine, Kim ile görüşebileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Pozitif Seyrediyor - Son Dakika

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