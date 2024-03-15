Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.
ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen Üretici Fiyat Endeksi verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine ilişkin endişelerin artması, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken bu havanın Asya borsalarına da yansıdığı gözlemlendi.
Bununla birlikte Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olan 1 yıl vadeli borçlanma faiz oranını sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı.
PBoC'den yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 387 milyar yuan (yaklaşık 53,78 milyar dolar), ters repo işlemleriyle de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 13 milyar yuan (yaklaşık 1,81 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.
Analistler, Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceği öngörüsünün PBoC'nin faiz kararında etkili olmuş olabileceğini ifade etti.
Bugün açıklanan verilere göre Çin'de yeni konut fiyatlarının şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1 düştüğüne işaret eden analistler, konut talebinin artırılması için daha fazla politika desteğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Japonya tarafında ise Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, deflasyon döneminin bittiğini ve güçlü maaş artışları beklediklerini belirtirken, sendikalar, ortalama yüzde 5'i aşan, beklentilerin üzerinde ücret artışı elde etti. Japonya Ticaret Sendikalar Birliğinden yapılan açıklamada, yarı zamanlı çalışanların ücret zamlarının 2024'te yüzde 6'ya ulaştığı bildirildi.
Japonya Merkez Bankasının gelecek hafta atacağı adımlarda ücret artışlarına ilişkin anlaşmanın etkili olabileceği ifade ediliyor.
Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 148,8 seviyesinde bulunuyor.
Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,3 kayıpla 38.737, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2'ye yakın azalışla 2.666 puandan haftayı tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 16.685 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 72.635 puandan işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselişle 3.053 puanda bulunuyor.
Son Dakika › Ekonomi › Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzledi - Son Dakika
Uraloğlu, TÜRASAŞ ve TCDD Taşımacılık arasında imzalanan sözleşme ile 95 adet elektrikli anahat lokomotifinin üretimine başlanacağını açıkladı. Lokomotifler, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, saatte 140 km hıza sahip olacak ve Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na sahip olacak.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son günlerde düşen yağışlar, zeytincileri sevindirdi. Zeytinliklerde budama, sürüm ve gübreleme çalışmaları devam ederken, havaların iyi gitmesiyle zeytinde tomurcuklanma başladı. Üreticiler, bu yıl iyi bir verim beklediklerini ifade etti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8 yıl önce devlet desteklerinden faydalanarak 5 büyükbaş hayvan yetiştirmeye başlayan Bilal Zincirkıran, Genç Çiftçi projesi ve DAP desteğiyle hayvan sayısını 60'a çıkardı. Zincirkıran, tarım ve hayvancılıkta yapılan destek ve programlar sayesinde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin tarihindeki en yüksek tutarlı avro ihracını başarıyla tamamladıklarını duyurdu. İhraç edilen 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvili, 2017'den beri en düşük spread seviyesinde gerçekleşti. Bu başarılı ihracın, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin bir göstergesi olduğu belirtildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içerisinde e-skuter işletmeciliği yapmak isteyen firmalardan başvuruları almaya başladı. Başvuruda bulunmak isteyen işletmecilerin belirtilen tarihler arasında başvuru yapması gerekmektedir.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) tarafından geliştirilen Yeni Konut Modeli, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM fuarında yabancı yatırımcıların ve derneklerin ilgisini çekti. GYODER'in standında yer alan Design Hub Türkiye Platformu, dünya gayrimenkul sektörünün dikkatini çekti ve Türk firmalarının uluslararası projelere erişmesine yardımcı oldu. GYODER üyelerinin ortak paylaşımlı bir alan oluşturduğu stand, Türkiye'nin gayrimenkul imkanlarının tanıtımına katkıda bulundu. GYODER Başkanı Neşecan Çekici, MIPIM'de gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi vererek, konut sorununa devletin el atması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin yılda 800-900 bin konuta ihtiyacı olduğunu belirten Çekici, bu ihtiyacın karşılanamadığını ve bütünleşik bir konut politikasının önemli olduğunu ifade etti.
Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de 193 çeşit peynir üretildiğini belirtti. Türkiye'nin süt üretiminde önde gelen ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Artık, geçen yıl 24,2 milyon ton inek sütü üretildiğini ve üretilen sütün yaklaşık yüzde 50'sinin sanayide işlendiğini söyledi. Türk insanının süt ve süt ürünlerini yaygın şekilde tükettiğini ifade eden Artık, Türkiye'de yıllık kişi başı 276 kilogram süt ve süt ürünü tüketildiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin peynir çeşitliliği bakımından da zengin bir ülke olduğunu ve 193 farklı peynir çeşidinin bulunduğunu aktardı.
Gürcistan Dışişleri Bakanı İlia Darçiaşvili, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan'ın siyasi, ticaret, ekonomi, savunma, kültür, ulaştırma, enerji, modern teknolojiler, turizm ve diğer alanlarda güçlü işbirliğine sahip olduğunu belirtti. Darçiaşvili, üç ülkenin bölgesel işbirliğine olan bağlılığını ve üçlü formattaki ortaklığın önemini vurguladı. Ayrıca, Gürcistan'ın Güney Kafkasya'da barışı desteklediğini ve bölgede uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için Azerbaycan ve Ermenistan'ın anlaşarak barış anlaşması imzalamasını umduklarını ifade etti. Toplantıda ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gürcistan'ın AB ile entegrasyon süreci de ele alındı.
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