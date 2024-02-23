Asya Borsaları Alıcılı Seyretti, Hong Kong Negatif Ayrıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Alıcılı Seyretti, Hong Kong Negatif Ayrıştı

Asya Borsaları Alıcılı Seyretti, Hong Kong Negatif Ayrıştı

Asya borsalarında genel olarak alış ağırlıklı bir seyir görülürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı. Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarıyla ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirveler görüldü. Japonya'da Nikkei 225 endeksi dün 1989'daki zirvesini yenileyerek kapanış yaptı. Çin'de ise konut fiyatlarının düşmesiyle ekonomik aktivitedeki yavaşlama etkileri devam ediyor. Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesi beklenirken, emlak sektöründeki endişeler yakından takip ediliyor. Güney Kore'de Kospi endeksi artış gösterirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi değer kazandı. Hindistan'da Sensex endeksi hemen üzerinde seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi hemen altında seyrediyor. Dolar/yen paritesi ise yükselişte bulunuyor.

23.02.2024 09:53  Güncelleme: 09:54
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Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da Hang Seng ???????endeksi negatif ayrıştı.

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü ifade etti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 1989'daki zirvesini dün 39.098,68 puanlık kapanışla yenilerken bugün tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.

Çin tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, konut fiyatlarının yüzde 0,7 düşüş kaydetmesiyle ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkilerinin devam ettiği görüldü.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin beklendiğini belirterek, özellikle emlak sektöründe yaşanan endişelerin yakından takip edildiğini dile getirdi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,13 artışla 2.667 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.000 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 73.190 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışının hemen altında 16.740 puanda seyrediyor.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 150,6 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Hang Seng, Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Alıcılı Seyretti, Hong Kong Negatif Ayrıştı - Son Dakika

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