Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

03.10.2022 10:44
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin ve Güney Kore piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olmasıyla düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Çin ve Güney Kore piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olmasıyla düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.

Çin borsası, Altın Hafta dolayısıyla bu hafta boyunca işleme kapalı olacak. Güney Kore piyasalarında da bugün resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, yarın Hong Kong piyasaları tatile girecek.

Resmi tatiller dolayısıyla yeni haftanın Asya genelinde düşük işlem hacimli dalgalı bir seyirle başladığı görülürken, Japonya borsası açıklanan veri ve yetkililerin değerlendirmeleri ile pozitif ayrıştı.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 0,2 puanlık düşüşle 50,8'e gerilese de genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Ülkede büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksi de 3. çeyrekte 8'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Japon yenindeki zayıflama da devam ederken, dolar/yen paritesinin 145,2'yi test etmesinin ardından Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi hükümetin sert döviz hareketlerini önlemek için "kararlı adımlar" atacağını söyledi. Yene son müdahalenin "spekülatörlere uyarı niteliğinde" olduğunu belirten Suniçi, olası istikrarsız yen hareketlerine karşı yeniden "kararlılığa" hazır olduklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 26.216 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 144,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 57.183 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 17.068 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor Filipinler ve ABD ordusunun 12 günlük tatbikatı yarın başlıyor
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:45 Yunan lobisinden ABD Başkanı Biden'a Türkiye mektubu: Sert bir yanıt vermenizi bekliyoruz
15:40 İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi! O anlar kamerada...
15:36 Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Muslera ile yollar ayrılıyor, yerine Inaki Pena geliyor
15:32 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
15:21 Mühürlü salonda yapılan düğünde çıkan kavgayı polis ekipleri zor durdurdu
15:17 Daha fazla para kazanmak için kiracısının yatağının yarısını başka birine vermek istedi
14:35 Kesik baş cinayetinde haftalar sonra yeni gelişme! 6 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 16:44:58. #1.11#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement