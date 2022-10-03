Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, Çin ve Güney Kore piyasalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olmasıyla düşük işlem hacimli karışık bir seyir izlendi.

Çin borsası, Altın Hafta dolayısıyla bu hafta boyunca işleme kapalı olacak. Güney Kore piyasalarında da bugün resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, yarın Hong Kong piyasaları tatile girecek.

Resmi tatiller dolayısıyla yeni haftanın Asya genelinde düşük işlem hacimli dalgalı bir seyirle başladığı görülürken, Japonya borsası açıklanan veri ve yetkililerin değerlendirmeleri ile pozitif ayrıştı.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 0,2 puanlık düşüşle 50,8'e gerilese de genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Ülkede büyük imalatçıların güvenini yansıtan Tankan endeksi de 3. çeyrekte 8'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Japon yenindeki zayıflama da devam ederken, dolar/yen paritesinin 145,2'yi test etmesinin ardından Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi hükümetin sert döviz hareketlerini önlemek için "kararlı adımlar" atacağını söyledi. Yene son müdahalenin "spekülatörlere uyarı niteliğinde" olduğunu belirten Suniçi, olası istikrarsız yen hareketlerine karşı yeniden "kararlılığa" hazır olduklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle kapanışta Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 26.216 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 144,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 57.183 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 düşüşle 17.068 puanda seyrediyor.