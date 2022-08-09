Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

09.08.2022 11:07
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel pay piyasalarında, yarın ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri öncesi büyüme ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle temkinli bir seyir izlenirken, Asya genelinde jeopolitik risklere ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.

Bu kapsamda Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyaretinin ardından ada çevresinde başlattığı ve süre dolmasına rağmen devam ettiği askeri tatbikata ilişkin haber akışı yakından takip ediliyor. Analistler, Çin'in askeri tatbikatları genişletmesinin nakliye ve hava trafiğini aksattığını, bunun da küresel ticaretle ilgili endişeleri artırdığını belirtiyor.

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Japon teknoloji devi SoftBank'ın ikinci çeyrekte 23,4 milyar dolarlık zarar etmesinin ardından küresel çapta teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün sürmesi ile Asya genelinde pay piyasaları da karışık seyretti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 artarak 3.247 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselerek 2.503 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 28.000 puanın hemen altından kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 134,9'da dengelendi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 19.982 puanda seyrediyor. Hindistan piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmedi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Nancy Pelosi, Almanya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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