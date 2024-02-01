Asya borsalarında karışık seyir izlendi.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle risk iştahının gerilediğini ifade etti.
Çin'de Maliye Bakan Yardımcısı Wang Dongwei'ın, merkezi bütçe tarafından finanse edilen yatırımları uygun şekilde artıracaklarını, teknoloji ve çiplere odaklanmanın yanı sıra gerekli miktarda mali harcamayı sürdüreceklerini söylediğine yönelik haber akışı bölge pay piyasalarında oynaklığı artırdı.
Öte yandan, bugün Çin'de açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ocakta 50,8 ve Japonya'da imalat sanayisi PMI 48,0 ile beklentiler doğrultusunda geldi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,76 azalışla 36.011 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 146,9 seviyelerinde bulunuyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,82 artışla 2.542 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 2.770 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 71.870 puana, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 yükselişle 15.550 puana çıktı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1995 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,14 düşüşle 1983 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1995 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynanacak maçta konuk takım taraftarlarının tribünde yer almayacağını duyurdu. Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı blokların biletleri ise Beşiktaş taraftarlarına 650 TL'den satışa sunuldu.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 8-10 yaş arası dört çocuğu yardım bahanesiyle evinin alt katına indirerek cinsel istismar girişiminde bulunan ve bir çocuğun cinsel organını ısırarak koparan sanık Evren Demirci hakkında 111 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve Demirci hakkında 'basit cinsel istismar, nitelikli yaralama, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir taksi sürücüsü, soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi tarafından tabancayla vuruldu. Saldırganın araç içinde dakikalarca bir şeyler araması ve yaralı şoföre tokat atması kameralara yansıdı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.
Fenerbahçe'den La Liga ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olan Miguel Crespo yeni takımıyla ilk maçına dün akşam Atletico Madrid karşısında çıktı. Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan yıldız futbolcunun başarılı performansını gören sarı-lacivertli taraftarlar, ''Keşke gitmeseydi'' şeklinde binlerce yorum yaptı.
Adana'da altın alma bahanesiyle girdikleri kuyumcuda hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 5 kadın, iş yeri sahibi tarafından dükkana kilitlendi. Yakalanacaklarını anlayan kadınlar, kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı.
İstanbul'da işlettiği çay ocağında namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Ramazan Pişkin'in 2 hafta önce paylaştığı videoda "Tüm tarikatlara bir şey demişim gibi üzerimden kampanya yürütüyorlar. Dükkana gelip ortalığı karıştırıyor, rahatsız ediyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Bu zam, Temmuz 2023'te yapılan son zamdan sonra gerçekleşti. Yeni tarife, 2 Şubat itibarıyla İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.
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