Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Küresel piyasalarda ABD ekonomisindeki yumuşak iniş fiyatlamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Hong Kong ve Güney Kore borsalarının tatil olması ve ABD-Çin ticaret savaşlarının yeniden hızlanabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkiliyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerde yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen bazı ürünlere gümrük vergilerini artırma kararı aldı. Bu gelişmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yükselişle günü tamamlarken, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ve Hindistan'da Sensex endeksi değer kaybediyor.

15.05.2024 09:59
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya'da ise yeni günde Hong Kong ve Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmezken, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının yeniden hızlanabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bazı çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarife oranının bu yıl yüzde 0-7,5'ten yüzde 25'e çıkarılacağı belirtilerek, yarı iletkenlere uygulanan tarife oranının ise 2025 yılına kadar yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltileceği aktarıldı.

Açıklamada, elektrikli araçlara uygulanan tarife oranının bu yıl yüzde 25'ten yüzde 100'e, güneş pillerine yönelik tarife oranının ise yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağı bildirildi.

Analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini ve Çin tarafının atacağı adımların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) bugün bir yıllık borç verme faizini yüzde 2,50'de sabit bırakırken, piyasa fonlamasını 125 milyar yene çıkardı.

Bununla birlikte hükümetin sıkıntıdaki gayrimenkul sektörüne daha fazla yardım edeceğine yönelik haber akışı ABD'den gelen olumsuz haberlerin etkisini sınırladı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 38.380 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,8 azalışla 3.121 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 73.039 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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