Ekonomi

Asya borsalarında karışık seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izleniyor.

Çin ve Hong Kong'da "Dragon Boat" Festivali tatilindeki düşük talep turizm firmalarının hisse fiyatlarını baskılarken cuma günü Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kurulu toplantısında alınacak kararlar da yatırımcıları "bekle-gör" konumuna yönlendiriyor.

Analistler, BoJ'un politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ifade ederek, bankanın tahvil alımlarını azaltabileceğine ilişkin öngörülerin arttığını kaydetti.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın faiz kararının ardından yapacağı açıklamalardan ve toplantı metninden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını aktaran analistler, söz konusu gelişmelerle birlikte dolar/yen paritesinde oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 157,30 seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan, kredi araştırma kuruluşu Tokyo Shoko Research, Japonya'da mayıs ayında yaşanan kurumsal iflasların önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,9 arttığını bildirdi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 39.128 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 artışla 2.705 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 3.030 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 18.194 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 76.668 puanda bulunuyor.