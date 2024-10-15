Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında Japonya ve Güney Kore yükselirken, Çin ve Hong Kong'da düşüş yaşanıyor.

15.10.2024 10:19
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Asya borsalarında karışık seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalırken, Asya tarafında Çin yönetiminin atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Asya'da yeni işlem gününde Japonya ve Güney Kore piyasalarında yükseliş görülürken, Çin ve Hong Kong piyasalarındaki satıcılı seyir dikkati çekiyor.

Çin Maliye Bakanı'nın hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, beklentileri karşılayan bir ekonomik teşvik açıklaması yapılmamasının ardından Çin ve Hong Kong'da yatırımcılar temkinli davranıyor.

Bunun yanı sıra dün ABD'de kapanış rekoru kıran Nvidia hisselerinin etkisiyle bölgede teknoloji hisselerinde alıcılı bir seyir hakim oluyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi yüzde 3,3 azalışla beklentiler dahilinde gerçekleşirken, aynı döneme ait kapasite kullanım oranı yüzde 5,3 azalış kaydetti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 39.950 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 2.633 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,8 azalışla 3.224 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 kayıpla 20.371 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 81.737 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Teknoloji, Hong Kong, Ekonomi, Japonya, Finans, Son Dakika

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