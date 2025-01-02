Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında yılın ilk işlem gününde tatil sebebiyle Japonya'da işlemler gerçekleştirilmezken açık olanlarda karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'tan itibaren izleyeceği politikalar piyasalarda endişelerin güçlü kalmasına neden oluyor.

Asya tarafında ise Güney Kore'de 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan eden ve ardından devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol destekleyicileri eylemlerini sürdürürken siyasi belirsizliklerin devam etmesi risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Öte yandan, bölgede açıklanan verilere göre, aralık ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, Çin'in imalat sanayinin genişleme bölgesinde kalmaya devam etmesine karşın güç kaybetmesinin ülke ekonomisine ilişkin endişeleri beslemeye devam ettiğini ifade etti.

Japonya'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleştirilmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyirle 2.399 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 değer kaybıyla 19.624, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 düşüşle 3.261, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,8 değer kazancıyla 79.121 puandan işlem görüyor.