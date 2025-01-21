Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında Trump'ın gümrük vergisi açıklamaları sonrası karışık bir görünüm izleniyor.

21.01.2025 10:17
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ikinci kez başkanlık görevini devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gelecek dönemde ülkenin önemli ticaret ortaklarıyla başta gümrük tarifeleri olmak üzere yürütülecek ekonomik ve ticari ilişkiler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Asya tarafında ise Trump'ın ilk açıklamalarında direkt Çin'i hedef alan tarife söyleminin bulunmaması bölgede risk algısını sınırlıyor.

Dün yemin töreni sonrası açıklamalarda bulunan Trump'ın doğrudan Çin'i hedef alan gümrük vergisi söylemlerinin olmaması ek gümrük vergilerinin geniş bir zamana yayılabileceği tahminlerini güçlendirdi.

Analistler, Trump'ın konuşmasından edinilen ilk izlenimlerin şimdilik Çin'den daha çok iç politika odaklı olduğunu belirterek, yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik haber akışının yakından takip edilmeye devam ettiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 39,001 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.518 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kazancıyla 20.099 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 3.240 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 77.094 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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