Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Çin'de imalat PMI verisi düşük kalırken, Trump'ın ekonomi politikaları belirsizlik yaratıyor.

27.01.2025 10:16
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Asya borsalarında, Çin'de 49,1 gelen imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin eşik değerin altında kalması ve ABD Başkarı Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının belirsizliğiyle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

ABD'de başkanlık koltuğuna oturan Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, analistler, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımların yakından takip edileceğini söyledi.

Çin Merkez Bankası (PBoC), yaklaşan Bahar Bayramı (Çin Yeni Yılı) öncesinde yeterli likiditenin sağlanması amacıyla dün piyasaya 14 gün vadeli ters repo operasyonuyla 151 milyar yuan verildi.

Öte yandan, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), dün yayımladığı açıklamada, hükümetin yapacağı çalışmalarla sermaye piyasasında endeks yatırımının ölçeğinde ve oranında önemli bir artış sağlamayı hedeflediğini bildirdi.

Açıklamada, endeks fonlarının varlık tahsis işlevini güçlendirmenin ve orta ve uzun vadeli fonların piyasaya girmesi için daha kolay kanallar sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Analistler, Çin hükümetinin, Trump'ın göreve gelmesinin ardından artan ticari risklerin piyasalarda etkisini azaltmak için teşvikleri açıkladığını kaydederek, söz konusu teşviklerin azalan risk iştahının canlanmasında etkili olduğunu söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Çin'de ocak ayı imalat sanayi PMI 49,1 ile beklentilerin altında kalırken, Japonya'da kasım ayına ilişkin öncü endeks 107,5 oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 39.611 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 20.257 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.265 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 azalışla 75.543 puan seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de bugünden cuma gününe kadar, Çin'de ise yarından itibaren hafta boyunca tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmeyecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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