Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

ABD'nin ek gümrük vergileri endişesi Asya borsalarını etkiliyor. Çin'de deflasyon sürüyor.

10.02.2025 10:16
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Asya borsalarında, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, Asya tarafına bakıldığında, ABD'nin Çin'e ilişkin ek gümrük vergisi kararının, beklendiği kadar agresif olmaması ülkede risk iştahını artırıyor.

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş, yeni yılın ilk ayında da devam etti. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,3 geriledi.

Böylece, tüketici fiyatlarındaki artış 23 aydır sıfıra yakın seyrederken üretici fiyatları 28 aydır gerilemeyi sürdürdü. Analistler, tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğiliminin yeni yılda da hissedilmeye devam ettiğini belirterek, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki sorunların dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'i olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Japon çelik üreticisi Nippon Steel'in planlandığı gibi US Steel'i satın almayacağını, bunun yerine şirkete yatırım yapacağını ifade etti. US Steel konusunda ABD Başkanı Trump'ın sözlerine atfen Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, "Bu bir satın alma değil, yatırım." değerlendirmesinde bulundu. İşiba, ABD'nin Japonya'dan ithalata gümrük vergisi getirmesi durumunda misilleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, teorik bir soruya yanıt veremeyeceğini ifade etti.

Japonya'da ise aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi 62,3 milyar yen fazla vermesine karşın beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede aynı döneme ait cari işlemler hesabı da 1,1 trilyon yen fazlayla öngörüleri karşılayamadı.

Haftanın ilk işlem gününde bölgede Çin ve Hong Kong'daki teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor. Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.620 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.521 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 21.504 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 primle 3.318 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,7 azalışla 77.319 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

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