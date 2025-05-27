Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

27.05.2025 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsaları, ekonomik veriler ve BoJ Başkanı Ueda'nın yorumlarıyla dalgalı bir seyir izliyor.

Asya borsalarında, bölgede açıklanan ekonomik veriler ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı korumacı ticaret politikalarının ekonomilere olası etkilerine ilişkin belirsizlikler devam ediyor. Bu belirsizlik ortamında ABD'nin ticaret ortaklarıyla yapacağı tarife anlaşmaları yatırımcıların odağında bulunurken, gözler gelecek ay gerçekleşmesi beklenen ABD-Japonya ticaret görüşmesine çevrildi.

Bölgede bugün açıklanan veriler, siyasi gelişmeler ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın ifadeleri piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Bu doğrultuda BoJ'un düzenlediği konferansta konuşan BoJ Başkanı Ueda, artan gıda fiyatlarının yüzde 2 hedefine yakın olan enflasyonu yükseltebileceği riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Enflasyon beklentilerinin yüzde 1,5 ile yüzde 2 arasında seyrettiğini ve bunun son 30 yılın en yüksek seviyesi olduğunu aktaran Ueda, özellikle pirinç fiyatındaki yükselişe dikkati çekti.

Bu gelişmelere ek olarak, Güney Kore'de, 3 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimlerde görevden alınan Yoon Suk Yeol'un yerine yeni başkan seçilecek. Bölgedeki haberlere göre yapılan anketlerde, Lee Jae-myung 6 aday arasında önde görülüyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de nisan ayına ilişkin sanayi karları yüzde 3 artışla güçlenmeyi sürdürdü. Sanayi karları ocak-nisan döneminde ise yıllık bazda yüzde 1,4 yükseliş kaydetti.

Analistler, açıklanan sanayi karlarının ABD ve Çin arasındaki ticaret restleşmelerine ve belirsizlik ortamına karşın Çin hükümetinin son dönemde izlediği teşvik politikalarının ekonomiyi desteklediğine ilişkin iyimserlikleri beslediğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 37.749, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 2.637 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.340 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artışla 23.362 puanda bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kayıpla 82.021 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Japonya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yıl sonra gelen şampiyonluk 90 yıl sonra gelen şampiyonluk
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Ankara’da ormanlara giriş yasaklandı Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı
Fenerbahçe ayrılık var Yıldız futbolcu geri dönüyor Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın!
Herkesin aklındaki soru yanıt buldu İşte Yenikapı’ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı Herkesin aklındaki soru yanıt buldu! İşte Yenikapı'ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı
10 senedir İzmir’e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim 10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim
Doğu’daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit Çark etse de tansiyon düşmedi Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı

10:55
DEM heyeti MHP’yi ziyaret edecek Görüşmede Bahçeli sürprizi
DEM heyeti MHP'yi ziyaret edecek! Görüşmede Bahçeli sürprizi
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:56
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu İlhan Şeşen’e veda
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu! İlhan Şeşen'e veda
14:53
Manchester United’ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar
Manchester United'ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar
14:47
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
14:47
Otomotiv devinde kriz 3 bin kişi işten çıkarılacak
Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
14:19
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
14:01
Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 11:22:24. #7.13#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.