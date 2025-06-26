Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsaları, ABD'de faiz indirimi beklentisinin 3'e yükselmesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık seyir izliyor.

Küresel piyasalarda Fed'in parasal gevşeme sürecine dair belirsizliklerin yakından takip edilirken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylülde gideceği ihtimali yüksek kalmaya devam ederken, temmuz ayına yönelik faiz indirim beklentilerindeki güçlenme dikkati çekiyor. Bu yıl için toplamda 2 faiz indirimi beklentisi ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından 3'e yükseldi.

Asya tarafında ise teknoloji ve yarı iletken sektörü hisselerinin pozitif ayrışması dikkati çekiyor. Nvidia'nın dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında tekrar ilk sıraya yerleşmesinin ardından, Asya endekslerindeki yarı iletken hisseleri yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 5, Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 4, Sumitomo Electronics'in hisseleri yüzde 3,6 ve Lasertec'in hisseleri yüzde 2,2 ve gelişmiş elektronik kablo ve ekipman üreticileri Furukawa Electric'in hisseleri yüzde 2,6 yükseldi.

Güney Kore'de Kospi endeksinde bulunan yarı iletken üreticileri SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,5 ve Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 6 yükseldi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7 artışla 39.588 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düşüşle 3.079 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.450 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybederek 24.311 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 83.084 puan seviyesinde bulunuyor.