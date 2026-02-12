Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

12.02.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsaları, ABD istihdam verileri sonrası karışık bir görünüm sergiliyor; Japonya'da rekorlar kırılıyor.

Asya borsalarında, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonla mücadele süreci devam ederken, Fed'in faiz indirim patikasına yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

Ülkede enflasyonun tekrar güç kazanabileceğine yönelik endişeler Fed yetkililerinin daha temkinli bir yol izlemesine neden olurken, açıklanan istihdam verilerinin işgücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi geçen günlerde Fed'in faiz indirimlerine yönelik artan iyimserlikleri azalttı.

Asya tarafında artan küresel risk algısıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Japonya piyasalarında "Takaiçi" iyimserliği devam ediyor

Japonya'da erken genel seçimlerinden zaferle ayrılan Takaiçi Sanae'nin piyasalardaki olumlu etkisi varlığını korurken, bölge genelinde teknoloji hisseleri pozitif alanda konumlanıyor.

Dün Japonya'daki tatil sonrası ülke piyasalarında yeni rekor görülürken, Nikkei 225 endeksi ilk kez 58 bin seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ülkede makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken, Japonya'da, ocak ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,3 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Japon yetkiliden kur oynaklığı mesajı

Japon yenine ilişkin gelişmeler de bölge piyasalarının odağında bulunurken, yeni işlem gününde dolar/yen paritesi yüzde 0,1 yükselişle 153,3 seviyesinde bulunuyor.

Gelişmiş para birimlerine karşı değer kaybeden Japon yeni ekonomi yetkililerinin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürürken, Japonya Maliye Bakan Yardımcısı ve üst düzey döviz yetkilisi Atsushi Mimura, yenin dolar karşısında sert yükselişinin ardından kur hareketlerine karşı tetikte olmaya devam ettiklerini söyledi.

Mimura, ABD istihdam verilerinin ardından kur kontrolü yapıp yapmadıklarına dair çeşitli spekülasyonlar olduğunu belirterek, bunlara yorum yapmayacağını ancak politikalarının değişmediğini aktardı.

Teyakkuzlarını azaltmadıklarını kaydeden Mimura, Tokyo'nun ABD yetkilileriyle yakın temas halinde olduğunu da dile getirdi.

Güney Koreli yarı iletken hisseleri ralliye devam ediyor

Güney Kore tarafında ise yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliklerin bölgedeki tedarikçi firmaları olumlu etkilemesiyle alış ağırlıklı bir görünüm öne çıkıyor.

Kospi endeksinde işlem gören Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 8,9, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6,3 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,6 yükselişle işlem gördü.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 57.731 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,1 artışla 5.522 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 4.133 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 düşüşle 27.009 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 azalışla 83.766 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Japonya, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Trump “O ülkeyi satın alacağım“ dedi, Kremlin’den tarihi rest geldi Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ülkedeki protestoların seyrini değiştirecek sözler
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
’Hafız’ Bakan Mustafa Çiftçi’den devir teslim törenine damga vuran sözler 'Hafız' Bakan Mustafa Çiftçi'den devir teslim törenine damga vuran sözler

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
08:25
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 11:03:46. #7.11#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.