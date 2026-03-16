Asya Borsalarında Karışık Seyir

16.03.2026 10:11
Orta Doğu'daki gerilim ve petrol fiyatlarındaki artış, Asya borsalarında karışık bir görünüm yaratıyor.

Asya borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim sonucu petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaya ilişkin haber akışı, petrol fiyatlarındaki hareketler ile ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alırken söz konusu gelişmelerin küresel enflasyonu güçlendirebileceği endişeleri piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Orta Doğu'da gerilimin artmasıyla birlikte yakından takip edilen ve sert dalgalanmaların görüldüğü petrol fiyatları, arz endişelerini gidermeye yönelik atılan adımlara karşın yeni haftaya da yükselişle başladı.

Asya tarafında petrol fiyatlarındaki yükselişlerin piyasaları baskılamayı sürdürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken Hong Kong ve Güney Kore tarafında ise teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişler endekslerin pozitif tarafta kalmasında etkili oldu.

Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için gemi gönderme planı olmadığını açıkladı

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yakından takip edilirken Japonya, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için Orta Doğu'ya gemi gönderme yönünde bir planı olmadığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'da Japonya ile bağlantılı gemilerin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak için neler yapılacağını değerlendirdiklerini belirtti.

ABD'nin talebi doğrultusunda bölgeye gemi gönderilip gönderilmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Takaiçi, ABD'den henüz bu yönde resmi bir talep gelmediğini ifade etti. Öte yandan Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, Orta Doğu'ya Japonya Savunma Kuvvetleri gönderme konusunda hükümetin şu anda herhangi bir planı olmadığını söyledi.

ABD ve Çin temsilcileri ticaret görüşmeleri için Paris'te

Ticari tarafta ise ABD ve Çin'in, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürüttüğü müzakerelerin yeni turu dün Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

Müzakerelerde Çin heyetine ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent başkanlık ederken taraflar, bu yıl ekonomi ve ticaret görüşmeleri için ilk kez bir araya geliyor.

Görüşmelerin bugün de sürmesi beklenirken taraflardan gelecek açıklamalar yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, jeopolitik gerilimin arttığı bu dönemde ABD ve Çin heyetleri arasında yapılan görüşmenin stratejik olarak önemli olduğunun altını çizerek, başta enerji tedariki olmak üzere mevcut duruma yönelik de görüşmelerin yapılabileceğini söyledi.

Çin'de açıklanan veriler ekonomiye ilişkin iyimser sinyaller verdi

Bölgede makroekonomik veri akışı da yakından takip edilirken Çin'de açıklanan veriler üretim, tüketim ve yatırımların ivmesine yönelik iyimser sinyaller verdi.

Çin'de sanayi üretimi ocak-şubat döneminde yıllık bazda yüzde 6,3 ile beklentilerin üzerinde artarken ülkede perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,8 artışla öngörüleri geride bıraktı. Sabit sermaye yatırımları ise yüzde 1,8 arttı.

Söz konusu veriler iç talepteki toparlanmaya yönelik iyimser sinyaller verirken üretimin ivme kazandığına işaret etti.

Ülkede işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 5,3 ile tahminlerin üzerinde gelirken konut fiyatları yıllık bazda yüzde 3,1 azalışla düşüşünü sürdürdü.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 5.549,9 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 azalışla 53.763,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 4.080 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,4 yükselişle 25.812 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 74.587 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

