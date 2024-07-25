Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

ABD'de teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla başlayan negatif seyir, Asya borsalarını da etkiledi. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımına gidebileceği söylentileri ve hizmet sektörü ÜFE'nin beklentileri geride bırakması, Japonya pay piyasalarındaki düşüşü derinleştirdi. Dolar/yen paritesi 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Çin'de ise piyasalar desteklenmeye devam edildi. Nikkei 225 endeksi yüzde 3,28 düşüşle günü tamamladı.

25.07.2024 09:57
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Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğündeki satış baskısıyla başlayan negatif seyir, Asya'da da etkili oldu.

Analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta yapacağı toplantıda sürpriz faiz artırımına gidebileceğine ilişkin söylentilerin ABD teknoloji hisselerinde kaydedilen satış baskısıyla birleşmesinin, Japonya pay piyasalarındaki düşüşün derinleşmesine neden olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar BoJ'un gelecek hafta yüzde 87 ihtimalle faiz artışına gideceğine işaret ederken, bugün ülkede açıklanan hizmet sektörü Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yüzde 3 artışla beklentileri oldukça geride bırakmasının Banka'nın politika alanını rahatlattığı bildiriliyor.

Söz konusu gelişme, dolar/yen paritesinin de düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşımasında önemli rol oynarken, parite şu sıralarda 152,7 ile 3 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Çin tarafında ise piyasalar desteklenmeye devam edilirken, bugün 1 yıllık borçlanma kredisi maliyeti yüzde 2,30'a indirildi, likidite miktarı da 100 milyar yuandan 200 milyar yuana çıkarıldı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,28 düşüşle 37.869 puandan günü tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,73 azalışla 2.710 puanda, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.885 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 17.010 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 79.890 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Banka, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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