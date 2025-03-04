Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

ABD'nin tarifeleri piyasaları etkiliyor, Çin dışında borsalar düşüşte. Yatırımcılar gelişmeleri izliyor.

04.03.2025 10:16
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Asya borsalarında Çin hariç negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla risk algısının yükseldiği görülürken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Asya tarafında ise yeni işlem gününde Çin hariç negatif bir seyir öne çıkarken, ABD'nin tarife adımları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Artan ticaret savaşı endişeleri bölgedeki ana gündem maddelerinden olmaya devam ederken, Çin'e getirilecek yüzde 10'luk gümrük vergisine karşın Çin'in atacağı adımlar yakından takip ediliyor.

Tarifelere karşın Çin tarafının bazı ABD ürünlerine yüzde 10 ila 15 oranında tarife uygulayacağı ve tarifelerin 10 Mart'tan itibaren geçerli olacağına yönelik haber akışı dikkati çekiyor.

Öte yandan, yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ile danışma organı işlevini yerine getiren Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) eş zamanlı genel kurul toplantıları başkent Pekin'de başladı.

Analistler, toplantılar sonucunda atılabilecek yeni mali ve ekonomik teşvik adımlarına yönelik haber akışının takip edildiğini kaydederek, ABD tarifelerine ilişkin tepkilerin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da ocak ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 37.319 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.532 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 22.985 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 3.325 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 72.917 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Ekonomi, Kanada, Finans, Dünya, Son Dakika

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