Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsalarında Negatif Seyir

13.03.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki gerginlikler ve yüksek petrol fiyatları, Asya borsalarında satış baskısı yaratıyor.

Asya borsaları, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerginliklerden dolayı, İran'ın enerji arzını daha da kısıtlayabileceğine yönelik endişeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bu endişelerin artması petrol fiyatlarını yükseltirken borsalarda satış baskısını da artırıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Piyasalar, çatışmanın potansiyel süresini yeniden değerlendirirken, süreçte yatırımcılar riskten kaçınıyor. Çatışmaların devam etmesinden dolayı Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) stratejik petrol rezervini piyasaya sürme hamlesi de petrol fiyatlarındaki yükselişe ve piyasalardaki endişelerin azalmasına engel olamadı. Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkili olurken, teknoloji hisselerindeki primler endekslerdeki satışların derinleşmesinin önüne geçiyor.

Güney Kore'den yeni enerji önlemleri

Orta Doğu'dan gelen petrol tedarikine büyük ölçüde bağımlı olan Asya ülkelerinde ekonomik faaliyetlerde aksamaların olmaması için hükümetlerin aldığı önlemler artmaya devam ediyor.

Bölge genelinde petrokimya sektörüne yönelik kısıtlamalar temel gündem maddelerinden olmaya devam ederken, Güney Kore'nin bir petrol ürünü olan nafta ihracatını kısıtladığına yönelik haber akışı piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Bunun yanı sıra, Güney Kore hükümeti bugün yaptığı açıklamada, Orta Doğu krizi sonrasında küresel yakıt fiyatlarındaki artışın elektrik maliyetlerini yükseltmesi durumunda, savunmasız haneleri desteklemek için ek enerji destekleri sağlamayı değerlendirdiğini belirtti.

Açıklamada Güney Kore'nin, petrol fiyatlarının yüksek kalması ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin aksaması durumunda nükleer ve kömürle çalışan enerji üretimini artırmaya da hazırlandığı bildirildi.

Ülkenin İklim ve Enerji Bakanlığı ise LNG'ye olan bağımlılığı azaltmak amacıyla, bakımda olan nükleer reaktörlerin yeniden faaliyete geçirilmesini hızlandıracağını açıkladı.

Japonya Maliye Bakanı Katayama'dan müdahale mesajı

Japonya tarafında ise enerji tedarikine yönelik endişelerin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimin kura etkisi yakından takip edilmeye devam ediyor.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, bugün yaptığı açıklamada, Japonya'nın, döviz ve diğer finansal piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı her zaman gerekli olan tüm adımları atmaya hazır olduğunu söyledi.

Katayama, petrol fiyatlarındaki ani yükselişlerin kur tarafındaki oynaklıkları tetiklediğini işaret ederken, "Hükümet, döviz hareketlerinin insanların geçim kaynakları üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak, her an harekete geçmeye hazırdır." dedi.

Söz konusu açıklamaların ardından dolar/yen paritesi 3 günlük yükseliş serisinin ardından yatay bir seyre geçerken, 159,7 seviyesinden gerileyerek 159,3 seviyesine indi.

Kurumsal tarafta ise Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un elektrikli araç iş kolundaki yeniden yapılanma maliyetleri nedeniyle yıllık zarar öngörmesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 5,6 gerilerken, bu durum Japonya'da piyasaları olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 düşüşle 5.487,2 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 azalışla 53.693 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 4.087 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,1 düşüşle 25.450 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,2 kayıpla 75.180 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Arda ve Haaland’ın görüntüsü maça damga vurdu Arda ve Haaland'ın görüntüsü maça damga vurdu
İran’dan ABD’ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin İran'dan ABD'ye Harg Adası uyarısı: Aklınızdan bile geçirmeyin

10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
07:49
Rusya’dan İran’a savaşın seyrini değiştirecek yardım Açıklamalar art arda geldi
Rusya'dan İran'a savaşın seyrini değiştirecek yardım! Açıklamalar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:28:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.