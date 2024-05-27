Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, küresel piyasaların, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını kaydederek, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Asya pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, bugün Çin'de açıklanan verilere göre ülkede sanayi karı bu yılın ilk dört ayında yüzde 4,3 artış kaydetti.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan verilere göre martta öncü endeks 112,2 ile beklentileri aşarken, Japonya Merkez Bankası Başkanı (BoJ) Kazuo Ueda bankanın enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ihtiyatlı bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Ueda'nın açıklamalarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,1 gerileyerek 156,77 seviyesine geriledi.

Analistler, cuma günü Japonya'da Tokyo enflasyonunun yanı sıra sanayi üretimi, perakende satışlar ile Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselişle 38.898 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 2.722 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.117 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 artışla 18.860 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi 0,4 değer kazancıyla 75.700 puanda bulunuyor.