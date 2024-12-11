Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsaları Hong Kong hariç alıcılı; enflasyon verileri ve ticaret politikaları belirsizliği etkili.

11.12.2024 10:47
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Asya borsalarında yeni işlem gününde, Hong Kong hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin izleyeceği ticaret politikalarına yönelik belirsizlikler ve kritik veri gündemi öncesi temkinli bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ülkede açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Asya tarafında Hong Kong hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dün yaptığı açıklamalarda, "ticaret ve bilim-teknik savaşlarının kazananı olmaz" mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi, "1+10 Diyaloğu" toplantısı için Pekin'de bulunan uluslararası ekonomik örgütlerin başkanları ve direktörleriyle bir araya geldi.

Şi, Çin'in kendi işlerine odaklanacağını, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını, dışa açılma ve kalkınma kazançlarını dünya ile paylaşma iradesini sürdüreceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da kasım ayına yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artarak beklentileri geride bıraktı.

Enflasyon göstergelerinin tahminlerin üzerinde seyretmesinin ülke ekonomisindeki riskleri artırdığını belirten analistler, gelecek hafta toplanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kurulu öncesi yüksek gelen ÜFE'nin parasal sıkılaşma ihtimallerini güçlendirebileceğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 39.394 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselişle 2.442 puan seviyesinden günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalışla 20.162 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselişle 3.429 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 değer kazancıyla 81.680 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hong Kong, Ekonomi, Japonya, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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