Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında, Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, Noel tatili öncesi yön arayışı öne çıkarken, hafta boyunca tatil nedeniyle piyasaların sığ kalacağı öngörülüyor.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edilirken, dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi yeniden fiyatlamalara dahil oldu.

Asya tarafında ise ABD'de fiyat artışlarının yavaşlamaya işaret etmesiyle cuma günü oluşan olumlu havanın yeni haftada Asya'ya taşınmasıyla Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bu hafta Noel tatili sebebiyle hafta boyunca piyasaların sığ kalabileceği beklentilerinin de etkili olduğunu kaydederek, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklanacak toplantı tutanakların yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 yükselişle 39.173 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 2.442 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 19.859, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.356, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1 yükselişle 79.855 puandan işlem görüyor.