Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsaları, ABD enflasyon verilerinin olumlu etkisiyle artış gösteriyor, Japonya ÜFE yükseldi.

16.01.2025 10:17
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Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ile bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası pozitif bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

Asya tarafında, ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump'ın, başta Çin olmak üzere bölge genelindeki ülkelerle sorun yaşayabileceği endişeleri varlığını korumaya devam ediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda yüzde 3,8 ile beklentilere paralel artarken, aylık bazda yüzde 0,3 ile tahminlerin altında yükseldi.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino'nun, önümüzdeki hafta bankanın faizleri artırmayı değerlendireceğini belirtmesinin ardından ülkenin para birimi yen, dolara karşı 15 başlıca para birimi arasında en iyi performansı gösterdi.

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yatay seyirle 156,3 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore Merkez Bankası ise ülkede ekonomik büyümenin canlanması için daha fazla faiz indirimi yapma yönündeki baskılara rağmen faizi yüzde 3'te sabit tuttu. Faiz kararı sonrası bankadan yapılan açıklamada, son zamanlarda artan beklenmedik siyasi riskler nedeniyle döviz kurlarının oynaklığının arttığı belirtildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 38.621 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.527 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 19.500 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 3.234 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 76.986 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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