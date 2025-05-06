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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Asya borsaları, ticaret savaşlarındaki iyimserlikle yükseliyor; Hindistan hariç pozitif seyir var.

06.05.2025 10:16
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Asya borsalarında ticaret savaşlarının sınırlı da olsa yatıştığına dair iyimserliklerle Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda, merkez bankalarının kararları öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" yaklaşımına girmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya borsalarında ticaret savaşlarının sınırlı da olsa yatıştığına yönelik iyimserliklerin etkisiyle Hindistan hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Güney Kore'de tatil sebebiyle piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor.

Analistler, bölgedeki Çin ve ABD geriliminin sınırlı da olsa yatıştığına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının bölgedeki en önemli gündem olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de nisan ayı Caixin hizmet sektörü PMI 50,7 gelerek beklentilerin gerisinde kaldı. Aynı döneme ilişkin bileşik PMI 51,1 seviyesiyle düşüşünü sürdürmesine karşın güçlü kalmaya devam etti.

Bunların yanı sıra Çin Turizm Bakanlığı, 1 Mayıs tatili döneminde yurt içi seyahat sayısının yüzde 6,5 artarak 314 milyona ulaştığını belirtti.

Analistler Çin'de düşük iç talebin ana ekonomik gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, kısa vadede tatil sebebiyle artan seyahatlerin hizmet sektörü aktivitesinde hareketlenmeye destek olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükselişle 3.311 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 22.641 puan seviyesinde bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 80.534 puan seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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