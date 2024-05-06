Asya Borsalarında Pozitif Seyir Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir Öne Çıkıyor

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin 'yumuşak iniş' yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, Asya'da açık olan piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkıyor. Japonya ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmazken, Çin'de açıklanan Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) beklentiler dahilinde gerçekleşti. Şanghay Bileşik endeksi değer kazancıyla yükselirken, Hong Kong ve Hindistan'da da endeksler artış gösteriyor.

06.05.2024 10:05
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Asya borsalarında pozitif seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasıyla ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentileri yeniden güç kazanırken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya'da açık olan piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadı.

Dolar/yen paritesi yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japon yenine müdahale yapıldığına ilişkin haberlerin "söylenti" olduğunu ifade etti. Dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 153,7 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün Çin'de açıklanan Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,5'le beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 1,2 değer kazancıyla 3.141 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 yükselişle 18.575 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 74.139 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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