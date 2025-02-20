Asya Borsalarında Risk Algısı Yükseliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Risk Algısı Yükseliyor

Trump'ın tarife tehditleri ve Çin ile ticaret anlaşması beklentileri Asya borsalarını etkiliyor.

20.02.2025 10:17
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Asya borsalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditlerine paralel olarak bölge genelinde risk algısı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Trump, bu hafta otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini belirterek, bu tarifelere ilişkin açıklamayı muhtemelen 2 Nisan'da yapacağına işaret etti.

Söz konusu tarife açıklamalarına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunmayı sürdürürken ABD basınında çıkan bir haberde, Trump'ın Çin ile daha büyük ve daha iyi bir ticaret anlaşması hedeflediği iddia edildi.

Haberde, ABD yetkililerinin Çin'in Amerikan malları alımını ve ABD'deki yatırımlarını artıracak bir anlaşma yapıp yapamayacaklarını değerlendirdiği öne sürüldü. Trump'ın anlaşmanın nükleer silahların güvenliği gibi konuları da içermesini istediği aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle, Hong Kong'da işlem gören Çinli teknoloji şirketlerinin hisselerinde bir süredir devam eden yükseliş bugün yerini satıcılı bir seyre bıraktı.

Öte yandan, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmezken, Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'da sabit tutuldu.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 38.675 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 2.654 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,3 azalışla 22.658 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.350 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 75.712 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güney Kore, Hong Kong, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Risk Algısı Yükseliyor - Son Dakika

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