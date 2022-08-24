Enerji sorunları karşısında Çinli yetkililer güneş enerjisine yönelik yatırımları teşvik etmek için harekete geçerken, Japonya 'nın yeni nesil nükleer santrallerin geliştirilmesi ve inşası için çağrı yapmayı planladığı bildirildi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika

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