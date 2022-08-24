Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

24.08.2022 10:52
Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleriyle pay piyasaları yön bulmakta zorlanırken, Asya'da tedarik zinciri problemlerini tetikleyen elektrik kesintileri ekonomilere yönelik kaygıları artırdı.

Enerji sorunları karşısında Çinli yetkililer güneş enerjisine yönelik yatırımları teşvik etmek için harekete geçerken, Japonya'nın yeni nesil nükleer santrallerin geliştirilmesi ve inşası için çağrı yapmayı planladığı bildirildi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,86 azalışla 3.215 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,50 yükselişle 2.447 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,49 değer kaybederek 28.313 puana gerilerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 136,6 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,24 azalışla 19.262 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,16 düşüşle 58.934 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi - Son Dakika
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