Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir

Asya borsalarında Çin hariç satışlar öne çıkarken, Japonya'da ÜFE verisi beklentileri aştı.

13.11.2024 10:16
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Asya borsalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi negatif bir seyir izleniyor.

Asya tarafında, Çin'in piyasa dostu adımları sıkılaşırken Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) yabancı yatırımcı eğilimlerini daha iyi anlamak için küresel bankalarla 3 ayda bir yapılan toplantıları haftada bir düzenlemek amacıyla görüşmeler yapmaya başladı.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan veriye göre, Japonya'da ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 3,4 aylık yüzde 0,2 artarak beklentileri geride bıraktı.

Analistler, söz konusu verilerin Japonya Merkez Bankasının (BoJ) para politikası kararları üzerinde etkili olabileceğini belirterek yıl içinde iki kez faiz artırımına giden bankanın, gelecek yıl da bu adımlara devam edeceği yönündeki fiyatlamaları desteklediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 38.741 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 2,6 azalışla 2.416 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.732 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 3.435 puan seviyesinde işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 78.200 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Finans, Maliye, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir - Son Dakika

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