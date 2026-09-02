Asya Borsalarında Sert Düşüş: Japonya Tahvil Faizleri 30 Yılın Zirvesinde, Güney Kore'de Kospi Yüzde 4 Geriledi

Asya borsaları, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ve yükselen tahvil faizlerinden kaynaklı etkilerle negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkisiyle satış baskısı derinleşiyor.

ABD'nin İran'a yönelik yenilenen saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasındaki satış dalgası hisse senedi piyasalarındaki düşüş eğiliminin artmasına neden oldu.

Söz konusu gelişmelerle Asya piyasalarında da negatif bir seyir izleniyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un faiz artırımlarını değerlendirmeye devam edeceğini ve ekonomik ve fiyat gelişmelerinin beklentileriyle tutarlı olup olmadığını inceleyeceğini açıkladı.

Bu gelişmelerle, Japonya'nın 5 yıllık tahvil faizi yüzde 2,30 ile 1994'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,017 ile 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan Yeni Zelanda Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e çıkardı.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4 azalışla 6.562 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3 değer kaybıyla 64.254 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 azalışla 3.945 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 25.260 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 76.285 puan seviyesinde bulunuyor.