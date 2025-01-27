Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de Faaliyet Başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de Faaliyet Başlatacak

Türkiye, Asya Kalkınma Bankası'nın bölgesel üye statüsüne geçişi ve faaliyetlere başlamasını duyurdu.

27.01.2025 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de faaliyetlere başlayacağını duyurdu.

Türkiye 1991'den bu yana üyesi olduğu Asya Kalkınma Bankasında (AKB), 12 Aralık 2024'te alınan Guvernörler Kurulu kararıyla "bölge dışı üye" statüsünden "bölgesel üye" statüsüne geçti. Banka'nın 59 yıllık tarihinde bir ilk olan bu statü değişikliği kararı, Türkiye'nin yoğun çabalarıyla hayata geçirildi. Bu çerçevede Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de faaliyetlere başlaması planlanıyor.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde, yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır. Bu karar doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacaktır. Böylece kamu ve özel sektörümüz, altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda Bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarından faydalanacaktır. AKB yetkililerinden oluşan bir heyet, ülkemizdeki başlangıç faaliyetlerini belirlemek amacıyla 24-31 Ocak tarihleri arasında kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere ülkemizi ziyarete gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Heyet, bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, Sayın Bakanımız tarafından Orta Vadeli Program kapsamında ülkemizin sektörel öncelikleri ve izlenen politikalar hakkında bilgi paylaşılmış, heyet tarafından ise AKB'nin ülkemize yönelik gelecekteki çalışma programının genel çerçevesi sunulmuştur. Bakanlığımızın çok Taraflı Kalkınma Bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz tercih edilen bir kalkınma ortağı olmuş, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarı, ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Türkiye, Maliye, Enerji, Finans, Çevre, Banka, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de Faaliyet Başlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
13:44 Bursa’da korkutan deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
11:41 Yozgat Belediye Başkanı’nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı Yozgat Belediye Başkanı'nın kardeşini itfaiye müdürü olarak atadığı ortaya çıktı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:14:51. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de Faaliyet Başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.