Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de Faaliyet Başlatacak

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de faaliyetlere başlayacağını duyurdu.

Türkiye 1991'den bu yana üyesi olduğu Asya Kalkınma Bankasında (AKB), 12 Aralık 2024'te alınan Guvernörler Kurulu kararıyla "bölge dışı üye" statüsünden "bölgesel üye" statüsüne geçti. Banka'nın 59 yıllık tarihinde bir ilk olan bu statü değişikliği kararı, Türkiye'nin yoğun çabalarıyla hayata geçirildi. Bu çerçevede Asya Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de faaliyetlere başlaması planlanıyor.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde, yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır. Bu karar doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacaktır. Böylece kamu ve özel sektörümüz, altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda Bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarından faydalanacaktır. AKB yetkililerinden oluşan bir heyet, ülkemizdeki başlangıç faaliyetlerini belirlemek amacıyla 24-31 Ocak tarihleri arasında kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere ülkemizi ziyarete gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Heyet, bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, Sayın Bakanımız tarafından Orta Vadeli Program kapsamında ülkemizin sektörel öncelikleri ve izlenen politikalar hakkında bilgi paylaşılmış, heyet tarafından ise AKB'nin ülkemize yönelik gelecekteki çalışma programının genel çerçevesi sunulmuştur. Bakanlığımızın çok Taraflı Kalkınma Bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz tercih edilen bir kalkınma ortağı olmuş, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarı, ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir." - ANKARA