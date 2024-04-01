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Ekonomi

Asya Pay Piyasaları Karışık Seyirde

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve diğer yoğun veriler takip edilecek. Analistler, istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini ve piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtiyor. Çin'de imalat sanayi PMI verisinin yükselmesi risk algısının yatışmasına yardımcı olurken, Japonya'da PMI beklentilere paralel gerçekleşti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi düşüş yaşarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirde bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi prim yaparken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yükseliş gösteriyor.

01.04.2024 10:57
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Asya pay piyasalarına karışık bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin iş gücü piyasasına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Asya'da Hong Kong, tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 51'e çıkarak yükselmeye devam etmesi risk algısının yatışmasına yardımcı oldu.

Öte yandan, Japonya imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla 39.841 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.747 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151,36 seviyesinde bulunuyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 73.997 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 3.077 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Hong Kong, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasaları Karışık Seyirde - Son Dakika

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