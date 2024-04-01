Asya Pay Piyasaları Karışık Seyirde

Asya pay piyasalarına karışık bir seyir hakim olurken, Hong Kong'da bugün tatil dolayısıyla işlem gerçekleşmedi.
Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin iş gücü piyasasına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.
Asya'da Hong Kong, tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 51'e çıkarak yükselmeye devam etmesi risk algısının yatışmasına yardımcı oldu.
Öte yandan, Japonya imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,2 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalışla 39.841 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.747 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 151,36 seviyesinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 primle 73.997 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,2 yükselişle 3.077 puandan işlem görüyor.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI anketinin mart ayı sonuçlarına göre, imalat sektöründe iyileşme işaretleri görüldü. Martta imalat sanayi üretimi sınırlı bir artış kaydederken, yeni siparişlerdeki yavaşlama hız kesti ve son 9 ayın en düşük oranında gerçekleşti. Üretim ve girdi alımlarında artış görülürken, satın alma faaliyetlerindeki genişleme daha belirgin oldu. Girdi fiyatlarında ve ham madde maliyetlerindeki artışta Türk lirasındaki değer kaybının etkisi görüldü. Yeni siparişlerde sadece gıda sektöründe artış yaşandı ve istihdam genel olarak sınırlı düzeyde kaldı. Mart ayında üretimde en belirgin düşüş tekstil sektöründe yaşandı. Mart, Türk imalatçıları için istikrar ayı olarak kaydedildi ve büyümenin ikinci çeyrekte ivme kazanabileceği umut ediliyor.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, dış ticaret açığında iyileşme yaşanan Ocak-Şubat döneminde ithalatın dağılımının ekonomi için alarm verdiğini belirtti. İthal malda artış devam ederken hammadde ithalatının gerilemesi, ekonomide beklenen durgunluğun habercisi olabilir. Tüketim mallarının ithalatı yüzde 20 artarken, sanayi için işlem gören ara malı ithalatı yüzde 36 geriledi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Nermin Ürgen, kiraladığı dükkanla ev hanımlarına el işi ürünlerini pazarlama imkanı sunuyor. Ürgen, ürünleri İstanbul'daki toptancılara satarak mahalledeki kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor. Dükkan, aynı zamanda kadınlar için bir terapi merkezi gibi işlev görüyor.
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