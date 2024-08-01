Asya Pay Piyasaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasaları Karışık Seyrediyor

Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı artarken, Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları Japon pay piyasalarında satış baskısını derinleştirdi. Nikkei 225 endeksi düşüş yaşarken, Kospi endeksi ise yükseliş gösterdi. Çin ve Hindistan'da ise endekslerde sınırlı düşüş ve yükselişler görüldü.

01.08.2024 10:07
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Asya pay piyasalarında bugün karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasının ardından güçlenen risk iştahıyla pozitif seyir izliyor.

Fed, dün politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraksa da eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceğinin sinyalini verdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bu sene toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ediyor.

Buna karşın, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın açıklamaları sonrası Japon pay piyasalarında ise satış baskısı derinleşti.

BoJ'un dün politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkarmasının ardından Ueda, verilerin beklentileriyle paralel şekilde gelmesi halinde daha fazla faiz artırımı için hazır olduklarını ifade etti.

Bu durum pay piyasalarında düşüş eğiliminin bir ara yüzde 3'e ulaşmasına neden olurken, dolar/yen paritesi yeni günde 148,51 ile 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,1'e, Çin'de ise 49,8'e düştü.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,49 düşüşle günü 38.126 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde önceki kapanışının hemen altında 149,9 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 yükselişle 2.775 puana ulaşırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.340 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 düşüşle 2.935 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselişle 81.790 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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