Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı

Küresel piyasalarda satıcılı bir seyir hakim olurken, Asya pay piyasalarında düşük risk iştahı etkili oldu. Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın faiz artırımı sinyali Japon yenini değerlendirdi. ABD Hazine Bakanı, ABD ve Çin ekonomilerinin ayrışmasını reddetti. Asya pay piyasalarında satış baskısı arttı.

05.04.2024 10:05  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, faiz indirimlerine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından satıcılı bir seyir hakim olurken, düşük risk iştahı Asya pay piyasalarında da etkili oldu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın, dün yaptığı açıklamada, 2024'ün ikinci yarısında faiz artırımı ihtimalinin sinyalini vermesinin ardından Japon yeni dolar karşısında sınırlı da olsa değer kazandı.

Kazuo, döviz kuru hareketlerinin ülkenin enflasyonunu ve ücretlerini göz ardı edilmesi zor bir şekilde etkilemesi halinde Merkez Bankasının "para politikasıyla yanıt verebileceğini" ifade ederken, Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de aşırı döviz kuru hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğunu ve keskin düşüşlere karşı gerekli önlemlerin alınacağını kaydetti.

Ekonomi yönetiminin açıklamalarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 151,20 seviyesine inerken, ülke pay piyasalarında da satış baskısının arttığı görüldü.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Çin ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği üst düzey temasları takip edilirken, Yellen, ABD ve Çin ekonomilerinin birbirinden ayrışması fikrini kesin bir şekilde reddettiklerini, Çin'in ABD şirketlerine yönelik engelleri ortadan kaldırmasının kendisine fayda sağlayacağını aktardı.

Çin'de tatil sebebiyle işlem gerçekleşmezken Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 düşüşle 38.992 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1'e yakın değer kaybıyla 2.715 puandan haftayı tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 74.169 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,1 kayıpla 16.700 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Japonya, Japon, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İŞKUR'un açık iş istatistikleri araştırmasında 330 bin 325 açık iş tespit edildi
    11:17 İŞKUR'un açık iş istatistikleri araştırmasında 330 bin 325 açık iş tespit edildi

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu kapsamında 330 bin 325 açık iş tespit edildiğini açıkladı. Araştırmada en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekler belirlendi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti iş dünyasını heyecanlandırıyor
    11:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti iş dünyasını heyecanlandırıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin siyasi, diplomatik ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik boyutlarıyla da ilişkilere yön vermesi ve yeni projelere kapı açması beklenirken iş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklandı.

  • Eskişehir'de YHT Seferlerinde Bayram Yoğunluğu
    11:06 Eskişehir'de YHT Seferlerinde Bayram Yoğunluğu

    Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) 5 ile 14 Nisan tarihleri arasındaki farklı yönlere toplam 41 seferinin biletleri tükendi. Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kalırken, Yüksek Hızlı Tren seferlerindeki bayram yoğunluğu dikkat çekiyor. Bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı'na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.


10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
10:06 Mersin’de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu Mersin'de anne ve oğlu evde, baba ise aracında yanarak ölmüş halde bulundu
09:51 Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
08:30 Yeni 200 ve 50 TL’lik banknotlar tedavüle girdi Tek değişiklik imzalarda yaşanacak Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
10:51 Şırnak’ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı Şırnak'ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı
10:35 Dolar, euro bugün ne kadar oldu İşte kurların son hali Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurların son hali
10:27 Altın piyasalarında son durum ne İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:16 Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece’den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu Annelik heyecanı yaşayan Eda Ece'den ilk sözler: Sabırsız kızım aniden doğdu
10:05 MİT Suriye’de PKK’lı sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi MİT Suriye'de PKK'lı sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 11:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Pay Piyasalarında Satış Baskısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement