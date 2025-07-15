Asya Piyasalarında Deflasyon ve Ticaret Endişeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Piyasalarında Deflasyon ve Ticaret Endişeleri

15.07.2025 10:30
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Çin'deki ekonomik veriler deflasyonist baskılara işaret ediyor, ABD tarifeleri endişeleri artırıyor.

Asya piyasalarında ABD yönetiminin uyguladığı tarifelere yönelik endişeler devam ederken, Çin'de açıklanan ekonomik veriler ülkede deflasyonist baskıların sürdüğüne işaret ediyor.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'ya yönelik tarife kararının ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği endişeleriyle hareket ederken, gümrük vergilerinin ekonomik sonuçlarına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Asya tarafında Çin hariç pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyaller bölge piyasalarında etkili oluyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Çin ekonomisi 2. çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 1,1, yıllık bazda da yüzde 5,2 büyürken, ülkede haziranda sanayi üretimi yıllık yüzde 6,8 artarak beklentileri aştı. Ülkede aynı ayda perakende satışlar da yıllık bazda yüzde 4,8 artış gösterse de tahminlerin altında kaldı.

Öte yandan ABD'li çip şirketi Nvidia'nın, H20 yapay zeka çipinin Çin'e satışını yeniden başlatmayı planladığını duyurması Washington ile Pekin'in ticaret konusunda sağladığı uzlaşının sürebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Bu gelişmelerle şu sıralarda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 39.669 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,4 artışla 3.215 puanda kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 azalışla 3.505 puanda günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 yükselişle 24.448 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 82.596 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Piyasalarında Deflasyon ve Ticaret Endişeleri - Son Dakika

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