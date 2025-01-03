Asya Piyasalarında Karışıklık ve Çin Tahvilleri - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Piyasalarında Karışıklık ve Çin Tahvilleri

Asya borsalarında karışık seyir sürerken, Çin'in tahvil faizlerindeki düşüş satış baskısını artırıyor.

03.01.2025 10:17
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Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Çin'in 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadelesi devam etse de piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevine gelecek olan Donald Trump'ın uygulayacağını ifade ettiği tarifeler sonrası ortaya çıkabilecek problemler de yatırımcılar açısından soru işareti oluşturmayı sürdürüyor.

Analistler, Çin tahvil getirilerindeki düşüşün hem deflasyon riskinin devam etmesi hem de ABD ile yaşanması beklenen ticaret savaşları nedeniyle yatırımcıların güvenli liman arayışından kaynaklanıyor olabileceğini belirtti.

Çin'in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,6 seviyesinin altını test ederken, bu durum pay piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Ülke ekonomisinde aktivitenin hükümetin adımlarına karşın bir türlü istenilen seviyeye yükselmemesi ülkede deflasyon riskinin güçlenmesine neden olurken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde yaşanacak olası bir yavaşlamanın küresel ekonomiye yansımaları da merak ediliyor.

Öte yandan bölge genelinde güçlenen dolar karşısında para birimlerinin gerilediği görülüyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 yükselişle 2.442 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 19.704 puan seviyesinden günü tamamladı. Japonya'da ise tatil sebebiyle işlemler gerçekleştirilmedi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.220 ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 kayıpla 79.720 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Piyasalarında Karışıklık ve Çin Tahvilleri - Son Dakika

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