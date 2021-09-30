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Asyaport 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketine ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Asyaport 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketine ulaşmayı hedefliyor

30.09.2021 09:30
Asyaport 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketine ulaşmayı hedefliyor, System.String[]

Asyaport Limanı Planlama Müdürü kaptan Gökmen Azaklı, 2021 yılını 1 milyon 800 bin TEU işlem hacmiyle tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Asyaport Limanı Planlama Müdürü kaptan Gökmen Azaklı, 2021 yılını 1 milyon 800 bin TEU işlem hacmiyle tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Asyaporttan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk transit konteyner limanı olan Asyaport'ta bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artış sağlanarak, 1 milyon 150 bin TEU konteyner elleçlemesi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asyaport Limanı Planlama Müdürü Kaptan Gökmen Azaklı, Türkiye genelinde transit konteyner işlemlerinin yüzde 40'a yakınının Asyaport Limanı'nda yapıldığını belirtti.

Azaklı, 2021 yılında ihracat konteynerlerinde yüzde 38, ithalat konteynerlerinde ise yüzde 8 artış olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"2021 yılını 1 milyon 800 bin TEU işlem hacmiyle tamamlamayı hedefliyoruz. Asyaport'un uzun zamandan beri hazırlıklarını sürdürdüğü liman genişleme inşaatı da ekim ayında başlayacak. Yaklaşık 150 milyon dolar harcanarak tamamlanacak bu yatırımla ilave 400 kişilik bir istihdam yaratılmış olacak. Başladığımız yatırımı kısa sürede tamamlayarak ülkemizin hizmet ihracatı döviz kazancına daha büyük katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Liman genişleme projemizi yan unsurlarıyla tamamladığımızda Asyaport'un 4 milyon TEU kapasiteye ulaşması hedefleniyor."

Asyaport'un işlem hacminin yüzde 99'unun konteyner, yüzde 1'inin dökme yüklerden olduğunu bildiren Azaklı, "Grup şirketlerimiz Medlog ve MSC'nin sağladığı sinerjiyle Türkiye'deki bütün ithalatçılar, ihracatçılar portföyümüzde yer alıyor. Bulgaristan, Sırbistan ile Macaristan'daki ithalatçılar ve ihracatçılar hedef pazarımız. Asyaport AB standartlarının da üzerinde çevreci bir liman. Asyaport'u fiziken görenler gezenler bilir ki limanımız yeşil liman standartlarının ötesinde yemyeşil bir limandır. Bu kavramı AB Yeşil Mutabakat ölçülerinin de üstünde sürdürmek için 2021 yılı içinde duyurmayı planladığımız yeni projemiz ile ilgili hazırlıklarımız tamamlanmak üzeredir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, İhracat, Türkiye, Liman, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asyaport 1 milyon 800 bin TEU konteyner hareketine ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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