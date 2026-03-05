Asyaport Limanı\'nda Karbon Emisyonu Azaltımı

Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'nda kurulan Yüksek Gerilim Gemi Elektrik Besleme Tesisi sayesinde geçen yıl yaklaşık 5 bin ton karbondioksit emisyonu önlendi.

Gemilerin enerji ihtiyaçlarını karadan elektrikle karşılayarak karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen tesis, 2024 yılının ekim ayında hizmete alındı.

MSC OSCAR gemisine enerji verilmesiyle kullanılmaya başlanan sistemde bugüne kadar 110 gemiye toplam 6 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik sağlandı.

Kıyı elektriği yatırımı sayesinde geçen yıl yaklaşık 1500 ton dizel yakıt tasarrufu sağlanırken, 5 bin ton karbondioksit emisyonunun önüne geçildi.

Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, AA muhabirine, limanın sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Asyaport'un Türkiye'nin transit konteyner hacminin yüzde 44'ünü tek başına gerçekleştirdiğini belirten Dönmez, son iki yıldır Türkiye'nin en çok konteyner elleçleyen limanı olduklarını ifade etti.

Dönmez, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda Türkiye'de bir ilk olan Onshore Power Supply (OPS) sistemiyle gemilerin karadan elektrikle beslendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim için asıl başarı bu devasa operasyonel gücü 2050 sıfır karbon hedefimizle birleştirebilmek. Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde Türkiye'de bir ilk olan OPS sistemi, yani gemileri karadan elektrikle besleme sistemimiz yer alıyor. Bu sadece teknik bir yatırım değil, aynı zamanda hem çevresel hem de sosyal bir sorumluluk."

Gemi Elektrik Besleme Tesisi'nin liman sahasında ve çevresinde daha temiz hava, daha düşük gürültü ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağladığını dile getiren Dönmez, gemi başına ortalama 40 saat boyunca karadan elektrik ikmali yapıldığını aktardı.

Dönmez, 2024'ten bu yana 110 gemiye karadan enerji sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"2025 yılında bu sistem sayesinde yaklaşık 1500 ton yakıt tasarrufu elde ettik ve yaklaşık 5 bin ton karbondioksit emisyonunun önüne geçtik. Bugün aynı anda 9 gemiye enerji verebilen altyapımızla birçok Avrupa limanının dahi ilerisindeyiz."

Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında limanda 3 binden fazla güneş paneliyle enerji üretildiğini ve ekipmanların elektrikliye dönüştürüldüğünü anlatan Dönmez, limanın çevresel duyarlılığının en önemli göstergelerinden birinin ise limanın hemen yanındaki Gündal Plajı'nın su kalitesinin "mükemmel" olarak tescillenmesi olduğunu söyledi.

Dönmez, 2026'da tamamlanması planlanan rıhtım uzatma projesiyle liman kapasitesinin 4 milyon TEU'ya çıkarılacağını belirterek, hidrojen ve amonyak gibi geleceğin yakıt teknolojilerini de yakından takip ettiklerini ifade etti.

2030 yılı hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Dönmez, "Kurmayı planladığımız rüzgar türbinleriyle ihtiyacımız olan yıllık 50 milyon kilovatsaat enerjinin tamamını kendimiz üreteceğiz. Dünyada kendi yeşil enerjisiyle tam kapasite çalışan sayılı limanlardan biri olacağız. Tekirdağ'ı ve Türkiye'yi daha temiz, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir liman geleceğine taşımaya devam edeceğiz." dedi.