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ATB Başkanı Çandır: "Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır" - Son Dakika

ATB Başkanı Çandır: "Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır"

24.11.2021 23:02
ATB Başkanı Çandır: "Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, son iki yıldır tarımın stratejik konumunun anlaşıldığını, tarımın oluşturduğu katma değerin hala istenen yönde büyüyemediğini belirterek, "Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, son iki yıldır tarımın stratejik konumunun anlaşıldığını, tarımın oluşturduğu katma değerin hala istenen yönde büyüyemediğini belirterek, "Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü önümüzdeki dönem, tüm dünyada tarımsal üretim ve ticari faaliyetlerin birincil stratejik alan olarak kabul edilip hareket edileceği bir dönem olacaktır" dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Kasım Ayı Meclisi, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında çevrimiçi yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışması hakkında üyelerin bilgilendirildiği Meclis'te, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarım, ekonomi ve Borsa'nın çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2022 bütçe görüşmelerini yakından takip ettiklerini ve alınan kararların özel sektörün gelecek planlaması için referans olduğunu kaydeden Çandır, bu yıl 22 milyar TL olan tarıma yönelik destekleme ödemelerinin 2022'de 25 milyar 834 milyon TL'ye yükseltilmesinin teklif edildiğini belirtti. Çandır, artışın cari olarak yüzde 17 civarında olduğunu kaydederken, "2021 yılında neredeyse hiç artış göstermeyen tarımsal destekleme miktarı, önümüzdeki yıl beklenen enflasyonun altında bir artış göstermiştir. Aslında son 20 yıl ortalamasına bakarsak tarımsal destekleme miktarının yaklaşık enflasyon kadar artırıldığını görürüz. Bu da yıllık ortalama yüzde 15 demektir" dedi. Çandır, tarıma desteğin Tarım Kanununun 21. Maddesi gereği gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olmaması gerektiğini ve tarım sektörünün beklentisinin bu yönde olduğunu vurguladı.

"Yüksek enflasyona alışmayalım"

Tarımın ihtiyaç duyduğu gübre gibi nitelikli girdilerin hem fiyatı hem de bulunabilirliğinin herkesi zorladığını söyleyen Çandır, iş hayatının ve günlük hayatın dövize bağımlılığına dikkat çekti. Dövizdeki artışların çok kısa süre içerisinde ve ortalama yüzde 40 düzeyinde iç fiyatlara yansıdığını belirten Çandır, ciddi bir yüksek enflasyonla karşı karşıya kalındığını söyledi. Çandır, "Yüksek enflasyonun geniş halk kesimleri ile 2 milyondan fazla mikro ve KOBİ nitelikli işletmeler üzerinde reel fakirleşmeye yol açtığını da yaşayarak biliyoruz. Bu yüksek enflasyon belasına asla alışmamalıyız ve normalleştirmemeliyiz" diye konuştu.

Uzun yıllar Türkiye ortalamasına eşdeğer tüketici enflasyonuna sahip Antalya'nın son 1 yıldır ülke ortalamasının üzerinde seyrettiğini, Haziran ayından itibaren de giderek arttığını vurgulayan Çandır, "Öyle ki ülkemiz ortalama enflasyonun yüzde 15 üzerinde bir enflasyon yaşamaktayız" dedi.

"Tarım büyümeli"

Çandır, son iki yıldır tarımın stratejik konumunun anlaşıldığını, tarımın oluşturduğu katma değerin hala istenen yönde büyüyemediğini kaydederken, "Aksine katma değer pastamız, dışa bağımlı girdi yapımız dolayısıyla giderek küçülmektedir. Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü önümüzdeki dönem, tüm dünyada tarımsal üretim ve ticari faaliyetlerin birincil stratejik alan olarak kabul edilip hareket edileceği bir dönem olacaktır. Bu gidişatta önemli bir yer alma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu gidişata duyarsız ve çaresiz kalmamız düşünülmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Belirsizlik giderilsin"

Meslek komitelerinde üyelerin, gübre, fide, tohum, enerji, zirai ilaç, yem, şeker, sera naylonu, nakliye ve ambalaj gibi girdi maliyetlerinde yaşanan artıştan şikayet ettiğini belirten Çandır, "Son bir ay içerisinde özellikle ithalata bağımlı üretimi olan girdilerde hem fiyat artıyor hem de ham madde bulunmuyor. Basında yer alan ilaç ve gübre satışlarının durdurulduğuna dair haberleri de kaygıyla izledik. Bu belirsizliğin bir an evvel giderilmesini bekliyoruz" dedi.

"Rusya'nın yasağına anlam veremiyoruz"

İhracat pazarlarında yaşanan sorunlara da değinen Başkan Çandır, Rusya'nın 17 Kasım 2021 itibarıyla Türkiye'den nar ve biber ithalatını resmi olarak yasakladığını anımsattı. Yasağın gerekçesi olarak ilaç kalıntısının gösterildiğini belirten Çandır, belirtilen şartlara uygun olarak analiz edilmeyen ürünlerin ülke çıkışına izin verilmediğini vurguladı. Çandır, "Yasak kararına anlam veremiyoruz. Zaten yasak kararı öncesi üzüm, biber, erik, nar ve kabak gibi ürünlere analiz zorunluluğu getirilmişti. Rusya ülkemizdeki analiz sonuçlarına rağmen kendisi de analiz yapmayı tercih edince binlerce tır giriş için beklemek durumunda kaldı ve binlerce tonluk zarar oluştu" diye konuştu.

Borsa'nın çalışmaları hakkında da üyeleri bilgilendiren ATB Başkanı Ali Çandır, Tarım Konseyi ile birlikte yeşil mutabakat başlıklı panellerin devam ettiğini önümüzdeki günlerde atık yönetimiyle ilgili bir panel daha düzenleyeceklerini söyledi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ATAK ile 4 gün süren ve 10 farklı üniversitenin katkısıyla toplam 20 oturumda "İnteraktif E-Çilek Çalıştayı" düzenlediklerini belirten Çandır, çalıştayın sonuç raporunun ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını kaydetti.

Çandır, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğin mimarlarını yetiştiren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Meclis'te üyeler, sektörlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, artan döviz kurları ve ticarette yaşanan belirsizlik kaygısını dile getirdi. - ANTALYA

ATB Başkanı Çandır: Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır
ATB Başkanı Çandır: Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır
ATB Başkanı Çandır: Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır
ATB Başkanı Çandır: Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır

Ali Çandır, Antalya, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATB Başkanı Çandır: 'Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

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SON DAKİKA: ATB Başkanı Çandır: "Sektörümüzün acilen büyüme ivmesinin artırılmasına ihtiyaç vardır" - Son Dakika
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