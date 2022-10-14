Atık soda şişeleri yüksek ısıda sanata dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Atık soda şişeleri yüksek ısıda sanata dönüşüyor

14.10.2022 11:34

Atık soda şişeleri yüksek ısıda sanata dönüşüyor Sivas Halk Eğitim Merkezinde cam sanatı kursunda eğitim gören kadınlar atık soda şişelerini bin 500 derecelik yüksek ısıda eriterek sanata dönüştürüyorSİVAS Sivas Halk Eğitim Merkezinde cam sanatı kursunda eğitim gören kadınlar atık soda...

Atık soda şişeleri yüksek ısıda sanata dönüşüyor

Sivas Halk Eğitim Merkezinde cam sanatı kursunda eğitim gören kadınlar atık soda şişelerini bin 500 derecelik yüksek ısıda eriterek sanata dönüştürüyor

SİVAS Sivas Halk Eğitim Merkezinde cam sanatı kursunda eğitim gören kadınlar atık soda şişelerini bin 500 derecelik yüksek ısıda eriterek sanata dönüştürüyor.

Mısırlılar ve Finikeliler tarafından M.Ö 2500'lü yıllarda süsleme amacıyla kullanılan camlar günümüzde unutulmaya yüz tutmuş sanat dalı olarak Halk Eğitim Merkezinde yaşatılmaya çalışılıyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan cam sanatı kursu da kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kursiyerler yanlarında getirdikleri atık soda şişlerini kırarak cam parçaları oluşturuyor. Oluşturulan cam parçaları ortalama bin 500 dereceyi bulan yüksek ısıda eritilerek şekiller veriyor. Böylelikle soda şişelerinden yapılan çeşitli minyatür hediyelik eşyalar ve takılar geri dönüşüme kazandırılıyor. Kursa gelen ev hanımları bir yandan stres atarken bir yandan ise yaptıkları ürünleri satışa sunarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

"Atık malzemeleri sanata dönüştürüyoruz"

Cam Sanatı Hocası Dilek Cıbır, atık malzemeleri değerlendirdiklerini belirterek, "Alevde cam şekillendirme ve cam füzyon üzerine çalışmalara devam ediyoruz. Atık malzemelere yöneldik ama hem öğrencilerimizi zorlamamış oluyoruz hem geri dönüşüm sağlamış oluyoruz. Alevlerde eriterek ortalama bin 500 derece bir alevimiz var eriterek soda şişelerimizi önce çubuk haline getiriyoruz. Daha sonra çektiğimiz çubukları ürün şekline çeviriyoruz. Küçük hayvan figürleri, biblolar, takılar öğrenciler neyi talep ederse ona göre ilerliyoruz. Füzyon üzerine de çalışmamız var. Onlar fırında yapılan camlar, onları da elmasla kesip şekillendiriyoruz. Daha sonra alt cama yerleştirdikten sonra fırına verip pişiriyoruz. Ürünü yapmak alevde daha kısa sürüyor. Çubuğumuzu çektikten sonra 10-15 dakika da bir ürünü çıkarabiliriz. Ama füzyon biraz daha uzun sürüyor. İnce ayrıntılar istiyor" şeklinde konuştu.

Canları yansa da üretmeye devam ediyorlar

Kursiyer Figen Buluz, yüksek ısıda çalıştıkları için zaman zaman ellerini yaktıklarını ve dikkatli çalışılması gerektiğini belirterek, "Atık camlardan ürünler çıkarıyoruz. İlerleyen günlerde daha güzel takılar ve tablolar yağacağız. Evde kullanılmış şişelerimizi getirdik. Kırıyoruz onlar ateşte eritip çubuk haline getiriyoruz. Ondan sonra şimdilik cam boncuklar yapıyoruz. Elimi biraz önce yaktım. Dikkat etmek gerekiyor. Alışık olmadığımız bir çalışma şekli. Onun için zorlandığımız anlar oluyor" ifadelerini kullandı.

"Hanımlar boş oturmasın, sanat öğrensin"

Kursiyer Hamiyet Unayuk, hanımların evlerinde boş oturmaktan ziyade bir sanat dalını öğrenmesini istediğini söyleyerek, "Hanımlar boş oturmayıp gelip bir sanat öğrenmesini istiyorum. Çünkü her hanım öğrendiği bir şey kendine gerçekten çok şey katıyor. Onun için herkes öğrensin. Sabır işi. Çok zevkli ve keyifli bir meslek. Bizde güzel şeyler yapacağız. İnsana böyle kafa dinginliği veren bir meslek diye düşünüyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi Evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi 200 metre yükseklikteki cam seyir terasını 20 bin kişi ziyaret etti 200 metre yükseklikteki cam seyir terasını 20 bin kişi ziyaret etti 200 metre yükseklikteki cam seyir terasını 20 bin kişi ziyaret etti 200 metre yükseklikteki cam seyir terasını 20 bin kişi ziyaret etti
Kaynak: İHA

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atık soda şişeleri yüksek ısıda sanata dönüşüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:26 "Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil
14:25 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tepki çeken sözler: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var
14:22 Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı
14:20 Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı
14:03 ABD'de bir laboratuvar, onlarca kişinin bedenini "yeniden yaşam" umuduyla 200 bin dolar karşılığında dondurdu
13:42 Saadet Partisi'nde Temel Karamollaoğlu'na rakip çıktı! Prof. Dr. Mete Gündoğan adaylığını açıkladı
13:21 Kira zammına sinirini oteli yakarak çıkardı
13:10 Selahattin Demirtaş, "kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:56 Emniyet müdürüymüş gibi mekan sahibini dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 15:08:00. #1.11#
SON DAKİKA: Atık soda şişeleri yüksek ısıda sanata dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement