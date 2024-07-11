ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti

ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake\'i ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti.

11.07.2024 11:15
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Baran, ABD Büyükelçisi Flake'e Ankara Ticaret Odası üyelerinin iş görüşmeleri, konferans, seminer, toplantı, fuar gibi amaçlarla gerçekleştirmek istedikleri ABD ziyaretleri için vize süreçlerinde kolaylık sağlanması konusunu dile getirdiklerini söyledi. Ziyaretlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO toplantısı nedeniyle ABD'de bulunduğu zamana denk geldiğini belirten Baran, "ABD ile Türkiye arasında NATO çerçevesinde uzun yıllara dayanan müttefiklik ilişkileri, Avrupa-Atlantik coğrafyasının barış ve istikrarına önemli katkı sağlıyor" dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin askeri, siyasi ve ekonomik olmak üzere üç saç ayağı üzerine oturduğunu dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci büyük ticaret odası olarak bizler, bu ilişkinin ekonomik ve ticari bölümüyle ilgileniyoruz. Bu alanlardaki ilişkilerin gelişmesinden de büyük mutluluk duyuyoruz. ABD ile 2013 yılında 6,6 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere 19,9 milyar dolarlık dış ticaretimiz vardı. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi son yıllardaki artışla rekor bir seviyeye ulaşarak 30 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında dış ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması yönünde bir hedef önümüze koymuştu. Mevcut veriler bu hedefe orta vadede ulaşılabileceğini gösteriyor."

Türkiye'nin ticaret ve yatırım açısından büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Baran, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret ilişkilerini geliştirmek üzere yürüttükleri çalışmaları aktardı. Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, ABD vatandaşlarının Başkent'te sağlık turizmi alabileceğini söyledi.

ABD Büyükelçiliği binasındaki ziyarette ATO Başkanı Baran'a ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ile Ali Yıldız eşlik etti. Görüşmede Dış Ticaret Elçi Müsteşarı Michael Lally de yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran, ABD Büyükelçisi Jeffry Lane Flake'i ziyaret etti - Son Dakika

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