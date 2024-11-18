ATO Başkanı: Vergi Tahsilatında En Düşük Orandayız - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Başkanı: Vergi Tahsilatında En Düşük Orandayız

ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin vergi tahsilat oranının dünyada en düşük seviyelerde olduğunu belirtti.

18.11.2024 23:50
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ATO Başkanı Baran: "Vergi tahsilat oranında en düşük olan ülkeler arasındayız"

ANKARA - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Dolaylı vergilerde dünyadaki en çok dolaylı verginin olduğu ülkeler arasındayız. Vergi tahsilat oranında da en düşük olan ülkeler arasındayız" dedi.

ATO Başkanı Baran, vergi denetimi uygulamalarında Türkiye'nin geldiği aşamayı ve geleceğe yönelik hedef ve beklentileri vergi mükellefi, kamu ve akademi dünyası açısından değerlendirmek amacıyla düzenlenen Elektronik Vergi İncelemesi Paneli'ne katıldı.

Burada konuşan Baran, bilim ve teknolojideki gelişmelerin ışığında dijitalleşme sürecinin her alanda olduğu gibi vergi ile ilgili işlem tahsilat ve denetimlerde de değişim ve dönüşüm yaşanma sürecini başlattığını kaydederek, "Vergi Usul Kanunu uyarınca, tutulması gereken defterler dijital ortama taşındı. Beyan sistemi, internet üzerinden yapılır hale geldi. Derken, şimdi de vergi incelemeleri elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlandı. Elektronik defter ve belgelerle, elektronik ortamda üretilen ve tutulan diğer belgeler, yine elektronik ortamda incelenebilir hale geldi" ifadelerini kullandı.

Dijital sistem sayesinde zaman, mekan ve emekten tasarruf sağlandığına dikkati çeken ATO Başkanı Baran, "Bu sistem, mükellefler açısından vergiye uyumu artırırken, vergi kaçağını önlemek ve şeffaflığı artırmak açısından da eşsiz bir imkan sunarak, vergi adaletinin sağlanmasına hizmet ediyor. İşletme sayımız ile müfettişi sayımızı da karşılaştırdığımızda oluşan bu sistemin önemli olduğu hepimizin dikkatini çekiyor. Tam da bu noktada, incelemelerin elektronik ortamda yapılması, hem iş yükünü azaltması, hem süreyi kısaltması, hem de evrak yükünü hafifletmesi ve veri güvenliğini sağlaması gibi birçok açıdan büyük kolaylıklar getiriyor. Yapay zekanın devreye girerek, işlemlerin yapay zeka üzerinden yapılabilecek olması da ayrı bir avantaj. Yine, vergi incelemelerinin dijitale taşınmasıyla, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve tahsilatın artırılması da mümkün olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de vergilerin dolaylı ve dolaysız olmak üzere ikiye ayrıldığını ifade eden Baran, gelir ve servet üzerinden alınan dolaysız vergilerin yüzde 30'u, KDV ve ÖTV gibi sabit giderlerden oluşan dolaylı vergilerin ise yüzde 70'i kapsadığını belirten bir araştırmaya atıfta bulundu.

Türkiye'nin zor ve problemli bir coğrafyanın üzerinde olduğunu dile getiren Baran, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada dimdik ayakta durabilmemiz için devletimizin çok güçlü olması gerekiyor çünkü siyaseten oturduğumuz her masada bizim sözümüz ekonomik gücümüz kadar geçiyor. Bu kadar önemli bu. Öyle olduğunda vergiyle ilgili sıkıntılar, yaşanan problemler sık sık gündeme geliyor. Dolaylı vergilerde dünyadaki en çok dolaylı verginin olduğu ülkeler arasındayız. Vergi tahsilat oranında da en düşük olan ülkeler arasındayız. Bunun kayıt dışını tetiklediğini, kayıt dışını çok arttırdığını hepimiz biliyoruz.

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı: Vergi Tahsilatında En Düşük Orandayız - Son Dakika

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