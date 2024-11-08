ATO'dan Sürdürülebilirlik Semineri - Son Dakika
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Ekonomi

ATO'dan Sürdürülebilirlik Semineri

Ankara Ticaret Odası, üyelerini yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında bilgilendirdi.

08.11.2024 12:46
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Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerini ticarette yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir döneme hazırlamak üzere "Sürdürülebilirlik Dünyasındaki Son Gelişmeler" konulu seminer gerçekleştirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu seminerde "Yeşil Mutabakat", "Sınırda Karbon Düzenlemesi", "Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları", "Şirketlerin Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG)" konuları ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sanayileşme sürecinin kazandırdığı artıların yanında, insanlık için yeni sorunları beraberinde getirdiğini bildirdi. Baran, "Bugün tüm dünyanın yaşadığı sorunların başında iklim krizi geliyor. Sera gazının atmosferdeki miktarının artması, küresel ısınmaya neden oldu. Yaşanan süreç, tarımdan sanayiye, turizmden ticarete, eğitimden sağlığa her alanı etkiliyor. İnsanlık olarak kritik bir eşiğe gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) ticaretin geleceğini, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm olarak konumlandırmasının Türkiye'yi ve AB ile ticaret yapan şirketleri yakından etkilediğine dikkati çeken Baran, bu ülkelerle toplam ticaret hacminin 200 milyar doları geçtiğini aktardı.

"Dünya ekonomisinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz"

Baran, AB tarafından Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması kapsamında belirlenen 5 sektör (demir-çelik, çimento, alüminyum, gübre, elektrik ve hidrojen) ile tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yeşil dönüşüm sürecinden en hızlı ve en fazla etkilenen sektörler olacağının öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"İşletmelerimiz, bu süreçte bir yandan üretim süreçlerini karbondan arındırmaya yönelik tedbirleri hayata geçirirken diğer yandan da 2026 yılı başından itibaren Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması doğrultusunda raporlama gerçekleştirmek durumunda kalacak. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına tabi ürünler için emisyon verileri hesaplama, bunların raporlaması ayrı birer prosedür. ATO olarak bu süreçte üyelerimizi küresel ticarette yaşanan değişime, dönüşüme hazırlayarak, rekabet güçlerini artırmayı, böylelikle dünya ekonomisinden daha fazla pay almayı hedefliyoruz."

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da konuşmasında sürdürülebilirlik kavramının son yıllarda gündeme çok daha hızlı geldiğini, gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerin, sanayi üretimiyle iklimi ve dünyanın düzenini bozan bir yapı ortaya çıkardığını anlattı.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Politika, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO'dan Sürdürülebilirlik Semineri - Son Dakika

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