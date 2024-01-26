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ATO ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle Intech Projesi tamamlandı

ATO ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen Intech Projesi kapsamında, Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi kuruldu. Proje sayesinde mesleki ve teknik liselerin metal ve metalürji bölümü öğretmenlerine eğitim verildi ve ileri imalat teknolojileri laboratuvarı oluşturuldu. Bu proje, reel sektörün üniversitelerle ortak AR-GE faaliyetleri yürüterek yenilikçi çözümler bulmasını sağladı ve metal ürünler endüstrisinin büyüklüğünün artmasına katkı sağladı.

ATO ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle Intech Projesi tamamlandı
26.01.2024 - 16:01,
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İş dünyası ve üniversite işbirliğiyle tamamlanan Intech Projesi kapsamında, Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi kurularak, 3 boyutlu modelleme ve simülasyon sistemlerini içeren ileri imalat teknolojileri laboratuvarı oluşturuldu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ATO ve Gazi Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen, kısa adı Intech olan Metal ve Metalurji Sektöründe Yenilikçi Teknik ve Mesleki Yeterlilik Geliştirme Merkezi Projesi'nin kapanış toplantısı, ATO Congresium'da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının ilgili programı çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığının teknik, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonunun finansal desteğiyle yürüten söz konusu projenin kapanış toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ersoy Günay, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, AB Delegasyonu Büyükelçi Müsteşarı Laurent Guirkinger, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız katıldı.

Aktay, buradaki konuşmasında, mesleki eğitim için örnek teşkil edecek bir projeyi hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Intech projesi ile mesleki ve teknik liselerin metal ve metalürji bölümü öğretmenlerine eğitim vermek için Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde "Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi" kurduklarını bildiren Aktay, 3 boyutlu modelleme ve simülasyon sistemlerini içeren ileri imalat teknolojileri laboratuvarı oluşturduklarını ifade etti.

Aktay, bu merkezde 205 öğretmene eğitim verildiğini, öğretmenlerin binlerce meslek liseli gencin doğru ve yetkin eğitim almasına zemin hazırlayacağını belirtti.

Proje kapsamında geliştirilen iş modeli sayesinde reel sektörün üniversitelerle ortak AR-GE faaliyetleri yürüterek yenilikçi çözümler bulabildiğini vurgulayan Aktay, pazarda ihtiyaç duyulan ürünlerin tasarlanıp prototiplerinin üretilebildiğine işaret etti.

Aktay, Türkiye'de metal ürünler endüstrisinin büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar dolar olduğunu, 10 yıl içinde de 230 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

İmalat sektörünün yüzde 80'inde metal parçaları kullanıldığını belirten Aktay, "Yani, sanayide üretimimizin devamını sağlayan kritik unsur metal parçalar. Metal ve metalurji sektörüne yatırım yapmak ve sektörün eksiklerini gidermek, kendine yeterli, yenilikçi bir ekonomi inşa etmek için de fırsat oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut teknolojiye uygun eğitimler verildi

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da üniversitelerdeki bilgi ve birikimlerin endüstriye, endüstride gelişen teknolojinin de üniversiteye aktarılması gerektiğini belirtti.

Yıldız, özellikle mühendislik ve fen bilimleri eğitimlerinde üniversite-sanayi işbirliğinin önemli olduğunu kaydederek, "Proje kapsamında yapılan çalışmalar sadece bir merkez oluşturmakla sınırlı kalmayıp günümüz teknolojisine paralel eğitimler vererek hedeflerine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi ATO ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle Intech Projesi tamamlandı - Son Dakika


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